Antananarivo prend de la hauteur avec son téléphérique urbain

Les habitants d'Antananarivo pourront bientôt se déplacer en téléphérique. Andry Rajoelina espère redonner un second souffle économique et environnementale à la capitale de Madagascar.

La capitale malgache Antananarivo s’équipe en solution de mobilité urbaine. Le premier essai technique de ce moyen de déplacement par câble a été effectué avec succès le 21 juin en présence du président de la République, du Premier ministre Christian Ntsay et de ministres.

Selon la présidence malgache, ce nouvel outil de transport en commun vise à améliorer la mobilité des habitants de la capitale, libérer les espaces publics de la saturation automobile et réduire la congestion urbaine.

« L’objectif de la construction du téléphérique est d’apporter une solution moderne et efficace aux problèmes de transport en commun et de congestion du trafic à Antananarivo. Les embouteillages causent chaque jour d’énormes pertes économiques et des effets négatifs sur l’environnement. En raison de la pollution de l’air qu’ils provoquent, ils affectent également la santé publique, notamment celle des enfants », a déclaré le président Andry Rajoelina. La promesse présidentielle annoncée pour les Jeux des îles d’août 2023 se concrétise petit à petit mais tout n’est pas achevé, notamment en raison de difficultés sur le foncier. La première des deux lignes prévues, baptisée « Ligne orange », est loin d’être achevée.

Cette ligne part du quartier d’Anosy, passe par Soarano, Antanimena, Ankorondrano, Ivandry et atteint Ambatobe. Ce parcours de 8,6 km comprend 7 stations, 51 pylônes et 198 cabines. Il faut environ 30 minutes pour aller d’Anosy à Ambatobe mais les cabines ne pourront accueillir les voyageurs que dans quelques mois.

Le téléphérique pourra accueillir entre 40 000 et 75 000 personnes par jour. Le coût d’un ticket de téléphérique se situe entre 3 000 et 5 000 ariary, avec la possibilité de souscrire à un abonnement mensuel pour les usagers réguliers.