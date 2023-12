Animal City célèbre une décennie de passion pour nos amis les animaux !

C'est animé d’une passion débordante qu’Animal City s’apprête à souffler ses 10 bougies. L’animalerie 100% péï de La Rivière des Pluies à Sainte Marie ne cesse d’évoluer pour le plus grand plaisir des amoureux des animaux et maintenant pour les fans de jardinage. Tout au long de ce mois festif, célébrer 10 ans d'amour animalier et profitez d’offres spéciales anniversaire.

Un univers animalier unique à La Réunion

Une animalerie 100% péi, Animal City est un univers unique à La Réunion et ce depuis 10 ans. Pour les adeptes de chiens, chats, oiseaux, poissons, rongeurs ou reptiles, le magasin regorge d’une variété exceptionnelle pour satisfaire tous les goûts. Quant aux amoureux de la nature, la toute nouvelle jardinerie saura les combler qu’ils soient cultivateurs en herbe mais aussi plus chevronnés.

Une passion qui se transmet

L’équipe, passionnée par le monde animal et la terre, partage son amour et ses connaissances depuis déjà une décennie. Le conseil et le service sont au cœur de leur engagement, et chaque visite chez Animal City est une opportunité de guider les clients et leurs compagnons.

Des offres exceptionnelles anniversaire tout le mois de décembre

Pour célébrer ses 10 ans, Animal City a concocté des offres spéciales et des promotions exceptionnelles tout au long du mois de décembre. Profitez de cadeaux à gagner, de prix incroyables, et de découvertes passionnantes dans tous les univers.

Des compagnons à adopter

En cette période festive, découvrez ou redécouvrez l’animalerie et laissez-vous séduire par des chatons de races exceptionnelles et inédites. Des chiots, tels que le chow chow et le spitz, seront également disponibles à l’adoption, sous réserve de bonne santé après un contrôle vétérinaire approfondi.

L’univers rongeurs à l’honneur

Pour les amateurs de rongeurs, des offres spéciales vous attendent. Des prix exceptionnels là encore et des avantages exclusifs seront dévoilés en magasin tout au long du mois de décembre. Chez Animal City, l’aventure continue pour une décennie de plus.

ANIMAL CITY RIVIERE DES PLUIES

16 avenue Roland Garros, 97438 Sainte Marie

Horaires : du lundi au samedi de 8h à 19h00

Site

Facebook

Instagram

Tik Tok