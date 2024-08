Agrandissement du Cap Sacré-Cœur : Le maire du Port sera jugé en correctionnelle pour trafic d’influence

Plus de trois ans après sa longue garde à vue, Olivier Hoarau ainsi que trois autres mis en cause dans l'affaire de l'extension du grand centre commercial du Port vont devoir s'expliquer devant la justice qui leur reproche d'avoir favorisé le groupe Casino en tant que promoteur en échange de pots-de-vin. Une information Zinfos974.

Olivier Hoarau, maire du Port, 49 ans, est soupçonné d’être au centre d’un système ayant eu pour objectif de favoriser le groupe Casino qui était le promoteur dans le marché d’extension du centre commercial Cap Sacré-Cœur en échange de pots de vin. L’édile, tout comme son ancien premier adjoint, son directeur de cabinet ainsi que l’ex-directeur régional du développement du groupe Casino ont été mis en examen en février 2021 pour corruption et blanchiment.

Un an auparavant, une enquête préliminaire avait été ouverte par le parquet de Saint-Denis suite à des mouvements de fonds suspects détectés par Tracfin, le service de renseignements français chargé notamment de la lutte contre le blanchiment. Des perquisitions avaient été menées par la brigade financière à la mairie du Port où les données informatiques du service de « l’Épanouissement humain » au sein duquel s’inscrivait le volet des subventions aux associations avaient été récupérées. Le domicile du maire, celui du directeur général adjoint des services, celui de l’ancien premier adjoint Fayzal Ahmed Ali ainsi que le local d’un agent de la municipalité impliqué dans une association avaient été visités. L’un des agents responsable de l’instruction des dossiers de demande de subventions avait fait l’objet d’un contrôle.

Un code présumé correspondant à des versements en espèces

Environ 150.000 euros auraient en effet transité entre 2015 et 2017 entre des comptes de deux associations sportives de la ville du Port sponsorisées par Casino vers ceux de Fayzal Ahmed Ali, l’ancien premier adjoint. Celui-ci aurait ensuite effectué plusieurs versements au profit d’ Olivier Hoarau qui a reconnu avoir, à l’époque, rencontré des difficultés financières en lien avec un train de vie élevé.



Dans le cadre de l’enquête, de nombreux SMS au sujet de livraison « de letchis et de mangues » ont attiré l’attention des enquêteurs persuadés qu’il s’agissait d’un code entre les deux hommes correspondant à des versements en espèces et non d’une simple discussion entre amis comme a pu l’indiquer la défense.