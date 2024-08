Aéroport de Saint-Pierre Grand Sud : Mise en vente de matériel d’assistance aéroportuaire

Le Syndicat Mixte de Pierrefonds, Aéroport de Saint Pierre Grand Sud informe le public de la mise en vente de matériel d’assistance aéroportuaire :

Lot 01 intitulé 9900714 – Pont supérieur chargement avion de marque TLD (09/2019)

Lot 02 intitulé 9900606 – Pont inférieur chargement avion de marque Air MARREL (07/2019)

L’offre sera au plus offrant et dernier enchérisseur. L’opération d’enlèvement et les frais liés seront à la charge des acquéreurs. Les équipements sont visibles dans les locaux de la société RAA Section Maintenance générale sise dans l’enceinte de l’aéroport de Roland GARROS, 74 Avenue Roland GARROS 97438 Sainte Marie La Réunion. Les personnes ou sociétés intéressées sont priées de faire parvenir leur(s) offre(s) (une par équipement), par écrit, sous enveloppe cachetée avec la mention « Offre pour acquisition de matériel d’assistance piste », au Syndicat Mixte de Pierrefonds, Chemin de l’aérodrome BP36 97451 Saint Pierre Cedex, au service financier au plus tard le 31/08/2024 à 12h00. Aucune offre ne sera acceptée après cette date.