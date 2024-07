Aérien : La République du Congo limite son entrée au capital de Corsair

Par voie de communiqué, la compagnie aérienne confirme ce jeudi que Corsair et la République du Congo ont décidé d'un “commun accord de limiter leur partenariat autour de leur coopération commerciale et opérationnelle à l'ouverture de la ligne Paris- Brazzaville”. Prise dans des difficultés financières, Corsair assure cependant avoir “identifié un nouvel actionnaire”.

Les discussions entamées entre Corsair et la République du Congo ont finalement abouti à un partenariat limité.

Prise dans des difficultés financières, la compagnie aérienne avait besoin de 30 millions d’euros pour se renflouer. La moitié avait été apportée par la République du Congo. L’euphorie a été de courte durée.

Deux mois plus tard, la commission européenne annonçait ouvrir une enquête sur les modalités du plan de restructuration, puis apportait de fortes réserves quant à la conformité des aides de l’État français notamment.

Ce partenariat limité est un nouveau coup dur pour la compagnie française. L’accord ne prévoit finalement qu’une “ coopération commerciale et opérationnelle à l’ouverture de la ligne Paris- Brazzaville”. Une contrepartie aux 15 millions investis par la République du Congo l’année dernière.

Un contentieux opposant l’État africain à une société et le rendant redevable de 1,7 milliard d’euros aurait pu peser sur les discussions, a expliqué le journal Le Monde.

“La République du Congo a décidé de concentrer ses moyens sur le développement de sa compagnie nationale pour les liaisons domestiques et régionales avec le soutien stratégique de la compagnie Corsair qui, de son côté, entend bien poursuivre l’ouverture de la ligne Paris-Brazzaville, en collaboration avec les autorités congolaises”, appuie le communiqué de Corsair.

Une “collaboration très positive”, tiennent toutefois à souligner le PDG de Corsair, Pascal de Izaguirre, et les actionnaires de la compagnie Corsair (OMRP). L’objectif étant de “développer la connectivité avec la France et le développement économique du pays. Ces derniers souhaitent remercier chaleureusement la Présidence de la République du Congo pour sa contribution à ces discussions au travers des interlocuteurs qu’il a désignés à cet effet ainsi que leurs conseils (M. Joël Rault et Me Numa Rengot) qui ont œuvré en ce sens”.

Corsair se veut également rassurante sur le nouveau tour de table pour renflouer ses caisses. PDG et actionnaires “ ont d’ores et déjà identifié un nouvel actionnaire privé d’un groupe français pour compléter ce nouveau tour de table, preuve d’une attractivité renforcée de la compagnie. L’arrivée de ce nouvel actionnaire ne modifiera en rien le plan d’affaires projeté et transmis à la Commission européenne”.