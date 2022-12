A la Une . Vol Air Mauritius : Une journée entière de galère pour les passagers

Le vol de midi d’Air Mauritius à destination de l’île sœur a été retardé de plus de douze heures. L’avion initialement prévu n’est jamais arrivé, et celui dépêché en urgence est tombé en panne sur le tarmac au moment de décoller. Il a finalement décollé pour Maurice à 23h.

Par La rédaction - Publié le Vendredi 30 Décembre 2022 à 10:14

Une journée d’attente, ponctuée d’un gros vent de panique au décollage, voilà comment l’un des passagers raconte son expérience alors qu’il voulait se rendre à Maurice avec sa famille pour les Fêtes.



“L’avion était initialement prévu à midi, puis on nous a dit qu’il était en panne et qu’un avion de remplacement était en route. Le décollage a été décalé à 13h35. Finalement, nous avons embarqué à 14h, et je peux vous dire que je n’avais jamais vu un avion comme ça. C’était une compagnie low-cost, avec un équipage qui ne parlait pas français”, témoigne le naufragé des airs.

“Des gens faisaient des malaises”



“Ils ont essayé de le faire démarrer, et une odeur de kérosène a commencé à se répandre. Les lumières de l’avion s’éteignaient, ce n’était vraiment pas rassurant. Des gens ont fait des malaises, et mon fils a commencé une crise de panique. Avec d’autres, on a demandé à descendre, on était 14 en tout”, poursuit le père de famille.



Le personnel d’Air Mauritius leur annonce donc que le vol va partir sans eux, et que la compagnie ne peut leur proposer de nouveaux billets avant le 31 décembre. Finalement l’avion ne décolle pas, et la compagnie promet un nouvel appareil, avant de finalement confirmer que le défectueux encore à Gillot sera réparé.



L’horaire de 21h est alors avancé, mais c’en est trop pour ce passager qui refuse de reprendre le même avion. “Heureusement, nous avions récupéré nos bagages, donc quand la compagnie nous a annoncé la nouvelle, nous avons demandé à être mis sur le vol Air Austral du 31. C’était une bonne chose, car finalement l’avion n’a décollé qu’à 23h. La seule chose qui a été proposée aux gens c’est un repas à 8€”, se désole le père de famille.