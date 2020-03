Météo Vendredi: les averses de l'après-midi restent discrètes

Les averses de l'après-midi devraient rester isolées et peu significatives. Prévisions pour le vendredi 27 Mars

Humide sur la moitié Est en début de journée mais plus sec par la suite. De jolis nuages d'altitude au dessus de vos têtes sur la moitié Ouest.



➡️ En début de matinée des nuages sont scotchés aux pentes et reliefs de la moitié Est et mouillent localement . Ils s'étirent sur le Nord-Est et le Nord et lâchent quelques ondées. Sur la côte les entrées maritimes mouillent aussi les jardins entre Saint Jo et Sainte Marie en passant par Sainte Rose.

De l'autre côté de notre pays le ciel ne précipite pas et les nuages d'altitude commencent à laisser passer le soleil.



En cours de matinée les averses s'estompent sur la moitié Est alors que les éclaircies deviennent majoritaires sur le littoral Nord et Nord-Est. L'évolution diurne reste est lente sur les pentes et dans l'intérieur.



➡️ Cet après-midi le risque pluvieux est faible. A priori seules quelques averses disparates sont envisagées sur les pentes.

Les éclaircies résistent assez bien sur le littoral même si les nuages d'altitude traversent notre ciel.



🎏 L'alizé reste bien présent sur le Sud entre Saint Philippe et Saint Pierre et sur le Nord entre Sainte Suzanne et la Grande Chaloupe. Des rafales flashent à 50/60km/h au cours de la journée. Sur l'Est le vent est plus modéré alors que les brises dominent sur l'Ouest. Un vent modéré de Nord-Est peut temporairement rentrer sur la région de la Possession en journée.



🌊 La mer est agitée par l'alizé avec une houle comprise entre 1.5m et 2m principalement sur les côtes Est et Sud.

Les rivages de l'Ouest bénéficient d'une mer bien plus calme.

La température du lagon est voisine de 28°.



🌡️ Les températures maximales sont assez proches des normales . Voir détails ci-dessous.



➡️ Marées Hautes / Marées Basses : DONNEES METEO FRANCE/SHOM



➡️ Lever du soleil : 06h24 le 28 -- Coucher du soleil : 18h21 le 27



🧳 La pression atmosphérique à 08h00 à Gillot : 1014.4 hectoPascals. ➡️des nuages sont scotchés aux pentes et reliefs de la moitié Est et mouillent localement . Ils s'étirent sur le Nord-Est et le Nord et lâchent quelques ondées. Sur la côte les entrées maritimes mouillent aussi les jardins entre Saint Jo et Sainte Marie en passant par Sainte Rose.De l'autre côté de notre pays le ciel ne précipite pas et les nuages d'altitude commencent à laisser passer le soleil.les averses s'estompent sur la moitié Est alors que les éclaircies deviennent majoritaires sur le littoral Nord et Nord-Est. L'évolution diurne reste est lente sur les pentes et dans l'intérieur.➡️le risque pluvieux est faible. A priori seules quelques averses disparates sont envisagées sur les pentes.Les éclaircies résistent assez bien sur le littoral même si les nuages d'altitude traversent notre ciel.reste bien présent sur le Sud entre Saint Philippe et Saint Pierre et sur le Nord entre Sainte Suzanne et la Grande Chaloupe. Des rafales flashent à 50/60km/h au cours de la journée. Sur l'Est le vent est plus modéré alors que les brises dominent sur l'Ouest. Un vent modéré de Nord-Est peut temporairement rentrer sur la région de la Possession en journée.est agitée par l'alizé avec une houle comprise entre 1.5m et 2m principalement sur les côtes Est et Sud.Les rivages de l'Ouest bénéficient d'une mer bien plus calme.La température du lagon est voisine de 28°.sont assez proches des normales . Voir détails ci-dessous.➡️➡️06h24 le 28 --18h21 le 27🧳 La pression atmosphérique à 08h00 à Gillot : 1014.4 🌡️ Températures prévues Températures maximales sous abri attendues dans les stations de Météo France et de MeteoR OI Stations Températures Maxi en degrés Celsius Gillot 29/30 Le Port 31 Saint Paul 30/31 Grand Fond 31/32 Pointe 3 Bassins 31/32 Tan Rouge 26 Colimaçons 24 Les Makes 25 Saint-Louis 31 Pierrefonds 30 Saint Philippe 29 Sainte Rose 29/30 Saint Benoit 29/30 Saint André 30 Volcan 20 Maïdo 19 Bourg Murât 22 Plaine des Palmistes 22 Cilaos 26 Salazie 25

7h: cumuls de pluie de la fin de la nuit (4/7h) rapportés par les stations de Météo France. Les publications sont postées régulièrement et archivées sur Zinfos974Météo.

https://www.meteo974.re/

Firinga Le site ➡️

4h: températures relevées sous abri par les stations de Météo France: 9° au Maïdo. Les températures en légère baisse par rapport à la nuit précédente sont assez conformes à nos prévisions.



Analyse de la situation de surface ce matin: instabiité le long des côtes orientales de la Grande Ile.



Météosat à 8heures: sur la moitié Est des nuages bas ( en jaune) lâchent des averses matinales. Sur la moitié Ouest des nuages d'altitude voilent le ciel mais le soleil perce.

Des publications sont mises en ligne et archivées sur Zinfos974Météo.

https://www.meteo974.re/(en anglais)

Firinga Le site

Météo Réunion ➡️ PATRICK HOAREAU Lu 1455 fois







Dans la même rubrique : < > [VIDÉO] Le ti moment météo de PH du jeudi 26 Mars 2020 Vendredi: les nuages actifs restent à distance de la Réunion