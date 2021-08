Communiqué Une rentrée sous le signe de la nouveauté pour l’IUT de La Réunion

Ce mercredi 18 août, ce sont un peu plus de 400 étudiants qui ont effectué leur rentrée en première année à l’IUT. Ces étudiants inaugurent la première promotion du Bachelor Universitaire de Technologique (B.U.T), le nouveau diplôme de référence des IUT. Par N.P - Publié le Vendredi 20 Août 2021 à 06:51

Le communiqué :



« C’est un plaisir pour nous d’accueillir cette première promotion du Bachelor. Le passage du DUT au Bachelor Universitaire de Technologie est un changement majeur dans les IUT. Cela va dans le sens d’un meilleur accompagnement des étudiants vers la réussite professionnelle. Il faut préciser que si le diplôme change, l’encadrement et l’ADN de l’IUT restent les mêmes : des équipes pédagogiques impliquées et proches des étudiants, des effectifs réduits, des projets et lieux innovants et technologiques comme le Fablab à disposition des étudiants, une vie étudiante dynamique…», explique Richard Lorion, directeur de l’IUT.



L’accueil de ces nouveaux étudiants de première année a été organisé sous la forme d’une « Journée d’Intégration Technologique ». Ce dispositif spécifique, mis en place depuis la rentrée 2017-2018, vise à donner aux étudiants toutes les clés pour réussir leur première année et les accompagner dans leur nouvelle vie étudiante ! Les étudiants ont été répartis en six groupes, indépendamment de leur spécialité, au sein de plusieurs ateliers thématiques afin de respecter les règles sanitaires en vigueur mais également afin de favoriser l’échange et le partage d’informations entre eux.



Pour leur permettre de bien se préparer à ces trois années de travail soutenu et de s’approprier les lieux, son fonctionnement et ses valeurs (Pédagogie, Recherche et Innovation) plusieurs dispositifs ont été mis en œuvre :

• Des conférences de présentations de l’IUT et des services de l’Université : les activités sportives, culturelles, la bibliothèque, le CROUS, l’épicerie solidaire, les relations internationales … ;

• Une visite guidée du campus au cours de laquelle les étudiants ont notamment pu découvrir le Fablab de l’IUT et ses différents outils innovants mis à disposition des étudiants (graveuse laser, imprimante 3D…) ; mais aussi, la halle d’essai du département Génie Civil Construction Durable ou encore le « Red Team Lab » (salle de Cyber sécurité) du département Réseaux et Télécommunications.



Toutes les équipes administratives et pédagogiques ont aussi profité de cette « Journée d’Intégration Technologique » pour leur souhaiter une excellente rentrée à l’IUT de La Réunion !





