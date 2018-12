Ste-Suzanne: Il fonce sur un fourgon de gendarmerie

L’homme de 47 ans s’était déjà fait remarquer sur un barrage de Ste-Suzanne pour son comportement virulent envers les gendarmes. Vendredi soir, il circule dans sa Mercedes, warning et gyrophare allumés. Un comportement qui alerte une patrouille. Alors que les militaires lui font signe de s’arrêter, l’homme les percute à deux reprises, envoyant le fourgon de gendarmerie dans le fossé. Lui réussit à prendre la fuite.



Le lendemain, il est interpellé non sans opposer une nouvelle fois résistance. Les forces de l’ordre ont dû tirer un coup de tazer pour calmer le mis en cause qui les menaçait avec un bâton.



Pourtant sonné, le quadragénaire est parvenu à casser le doigt d’un gendarme.



L’homme a été placé en garde à vue pour tentative d’homicide, violences, rébellion et outrage sur des personnes dépositaires de l’autorité publique, indique la presse écrite. Il sera déféré ce dimanche devant le parquet de St-Denis.