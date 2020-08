A la Une .. Sebastien Lecornu dément avoir refusé de manger du cari

Comme nous l'écrivions cet après-midi, les réseaux sociaux se sont enflammés à la suite de la publication d'un tweet du fils d'un couple de restaurateurs de Sainte-Rose chez qui le ministre des Outremer avait prévu de déjeuner durant son séjour à La Réunion, et qui auraient été décontenancés de recevoir un appel d'un membre de l'équipe d'organisation de la visite ministérielle demandant de préparer pour le ministre une quiche ou un poisson grillé. Mais pas de plats en sauce. Donc pas de cari.

Depuis, le quiproquo a été levé et il apparait que jamais le ministre n'aurait demandé à ce que l'on ne lui serve pas de cari. Au contraire. C'est volontairement qu'il a souhaité déjeuner dans ce restaurant typique de Sainte-Rose. Par Pierrot Dupuy - Publié le Jeudi 13 Août 2020 à 20:54 | Lu 1208 fois





"Donc il veut bien être notre ministre, mais manger les plats locaux c’est trop. C’est pas juste impoli, c’est clairement raciste", s'était enflammé sur Twitter le fils des restaurateurs, par ailleurs journaliste au Huffington Post et à Slate, et qui dispose d'une importante communauté sur le réseau social. "C’est pour nous rappeler qu’il y a une hiérarchie entre la nourriture “exotique” indigne d’un Ministre et la gastronomie métropolitaine qui serait supérieure", avait-il même affirmé.



A la suite de quoi



Renseignements pris, il n'a jamais été question pour Sébastien Lecornu de ne pas manger créole. "Vous pensez vraiment qu'on aurait choisi un restaurant dont la spécialité est la cuisine créole si ça avait été pour ne pas en manger?", nous a fort justement fait remarquer un proche du ministre. "Nous avons choisi d'aller à la ferme auberge La Cayenne à Sainte-Rose car ce restaurant nous a été recommandé par le préfet et par le sous-préfet qui nous ont garanti que la cuisine créole y était très bonne", a-t-il ajouté.



En fait, le quiproquo serait parti de la demande des services de la préfecture d'un menu particulier pour l'un des membres du service de sécurité du ministre. De fil en aiguille, et d'incompréhension en la di la fé, le fils, qui est pourtant journaliste, a compris que c'était le ministre en personne qui ne souhaitait pas gouter aux caris préparés par sa maman. Et qui l'a vécu comme une offense non seulement à ses parents mais aussi et surtout aux caris, une des institutions de notre culture créole.



