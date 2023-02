Salazie dans l'impasse

En dépit des deux réunions de crise organisées dans la précipitation le 30 et 31 janvier dernier à la Mairie de Salazie, à l’initiative du maire fortement critiqué et visiblement esseulé, mais suite également aux articles de presse, aucune véritable solution pour l’instant n’est trouvée pour la RD 48, alors que la gronde s’amplifie.



Sans tout incomber à l’actuel maire de Salazie, gouverner, c’est prévoir. Stéphane Fouassin médecin dans le Cirque depuis 1989 et maire de la commune depuis 1998 - depuis donc 25 ans – et qui a occupé notamment les fonctions de conseiller départemental et régional ne peut ignorer la dangerosité extrême de l’unique voie qui dessert Salazie, même si une bonne partie relève du territoire de la Commune de Saint-André. Des solutions auraient dû être étudiées depuis belle lurette. Mais visiblement, aucun enseignement n’a été tiré des importants et incessants éboulis et affaissements de falaises survenus au cours de ces cinq ou six dernières décennies.



En effet, si depuis l’an dernier, la zone de l’Evêque et celle de la Passerelle font la Une de l’actualité, il ne faut pas oublier les autres secteurs aussi exposés, tels le Bras Citronnier, le Ti-Trou, le Pisse-en-l’Air, le Tournant Z , le PK 10, l’entrée du Plateau Wickers, ou encore la Savanne …pour ne citer que ceux-là, et qui ont connu des éboulis de grande ampleur entrainant les mêmes problèmes que ceux de « La Passerelle » aujourd’hui. Et même le Village de Salazie et plus précisément l’actuelle place de la Mairie, atteinte par une impressionnante coulée de boue suite à l’affaissement de la falaise d’en face. Une époque où Mr Fouassin était encore gamin, dans son Loiret.



Quelles solutions pour Salazie ? Faut l’avouer, c’est un vrai casse – tête chinois. Un constat, Salazie dont la devise est « Au cœur de l’Ile rayonne » est dans le brouillard total. Où sont nos politiques et l’Etat ? Pourquoi ce mutisme assourdissant du Président du Conseil Départemental, Mr Cyrille Melchior ? Autant de questions qui méritent des réponses. Et vite.