Saint-Leu roule pou Donavan !

Donovan Grondin disputera aux JO de Tokyo ce samedi 7 août à 12h00 l’épreuve dite de l’américaine ; une course cycliste sur piste en binôme avec Benjamin Thomas.



Notre Saint-Leusien a de réelles chances de médaille olympique et fait la fierté de toute la Ville et de son partenaire local. Co-gérant de Loisi Bike , Yannick Fuhrman, nous présente cette course spectaculaire à suivre en direct à la télévision ( France télévisions ou Eurosport).



Tous derrière Donavan !