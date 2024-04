La Chaloupe en fête revient du 17 au 19 mai 2024

Placée cette année sous le signe et l’héritage de l’AS Chaloupe

Les 45 ans de l’Amicale Sportive Chaloupe seront célébrés avec brio du 17 au 19 mai prochain sur le stade de football de La Chaloupe Saint-Leu.

Tout un programme d’animations footballistiques, de prévention et des produits du terroir complèteront un beau plateau artistique pour mettre en l’R le quartier. Un grand défilé lancera les festivités le vendredi en fin d’après-midi.

De nombreuses personnalités seront présentes pour l’occasion dont Yves Ethèves. Le président de la ligue de football de La Réunion présentera aux côtés de l’équipe de football AS Chaloupe, dont l’équipe 1ère évolue en 3ème division départemantale, les grandes heures du club Chaloupéen. Un rendez-vous sur trois jours qui s’annonce riche en souvenirs et en émotions.

L’équipe de Richard Phalaris prépare activement ces trois jours de manifestation avec l’ensemble des bénévoles du club pour célébrer dignement les 45 ans d’existence de l’AS Chaloupe, créée par Noé Phalaris en 1979.

Des fondateurs, des souvenirs…

Toute une histoire, toute une épopée racontée dans un film tourné avec les anciennes gloires du club. Au-delà de Richard Phalaris, l’entraineur, président du Club et ancien attaquant phare, citons David Lauret dit Barik un milieu de terrain récupérateur de grande classe ou encore un jeune footballeur originaire de La Chaloupe qui choisira finalement par vocation les ordres ; le père Russel Torpos plus connu par les habitants de La Chaloupe sous le pseudo de Toulite. Vous le retrouverez comme 26 autres personnalités dans ce reportage de 45 minutes.

Objectif : fédérer toutes les générations du club en montrant les difficultés de l’époque ; pour s’entrainer et se doter de crampons – jusqu’aux facilités logistiques mises à disposition pour la nouvelle génération.

Il s’agit de créer des liens entre la nouvelle génération et leurs aînés « Que les jeunes n’oublient pas ce que leurs parents ont réalisé pour eux. L’aspect intergénérationnel est important à transmettre dans ce type de documentaire. Il s’agit aussi de mettre en avant le rôle des parents et de l’ensemble des habitants du quartier dans l’évolution du club » explique Lina Phalaris, trésorière du club.

Le film sera diffusé à 18h sur écran géant sur le stade de La Chaloupe en présence de l’ensemble des licenciés du club et plus largement des familles du Quartier qui auront préalablement défilé depuis 16H30 de l’église Saint Christophe au stade Christian Rivière.

Une ouverture des festivités en tenue de footballeurs et de toutes les époques du club encadrée par la police municipale et des bénévoles de l’AS Chaloupe. Les percussion des Tambours des docks ouvriront la parade de drapeaux, fanions et même de ballons aux couleurs du club.

Des invités de renom

Parmi les personnalités qui prononceront un discours sur le podium avant la projection du film HERITAGE, Yves Ethève. Le président de la ligue réunionnaise de football nous remémorera notamment la création des clubs de jeunes avant que ne débute les concerts gratuits. En ouverture, dès 19h30 sur le podium du Plateau noir retrouvez donc Algéric suivi de Dj Bob et Dj Saurier puis de Mafia Endémik.

Le lendemain, samedi 18 mai, la ligue réunionnaise de football et l’AS Chaloupe organiseront de concert un grand tournoi de football de jeunes – U11 ans avec l’ensemble des clubs de Saint-Leu (Piton, Marsouins, Piton Saint-Leu Académie, Le Plate, Colimaçons et deux équipes de l’AS Chaloupe) mais aussi des équipes de Trois-Bassins, Les Avirons et Villèle. Les matchs du challenge saint-leusien se dérouleront tout au long de la journée. L’équipe de la LRF emmenée par Daniel Lafosse prévoit pendant les temps de pause des 120 joueurs inscrits des jeux de questions-réponses proposés par la ligue française de football. L’arrivée du ballon sur le stade est prévue par les…(chut !) Surprise, surprise…

Le samedi soir, après les récompenses, place à une deuxième soirée de concerts gratuits avec dès 19h avec James, Natty Dread et Ras Natty Baby.

Le marché des producteurs et un match de gala

Le dimanche, le plateau noir se transformera en marché des producteurs avec l’ADH. L’association Des Hauts y organisera son rendez-vous artisanal, agricole et forain mensuel tandis que sur le stade se tiendra dès 10h30 un match de gala avec toutes les stars du club d’antan et d’aujourd’hui pour une rencontre mémorable. Un riz Chauffé vous permettra de vous mettre dans l’ambiance musicale dès l’après-midi à 14H30 avec Corneil Domitile. A 17H30, Dj Show sera en 1ère partie des groupes Lumière, Cédric Analyse et en Guest Star SEGAËL.

Line Phalaris, la trésorière du club et son équipe ont mis les petits plats dans les grands pour proposer au public du vendredi après-midi au dimanche des stands de restauration sur place. Vous pourrez notamment savourer les fraises péi en portant un tee shirt de l’événement. Le fond de scène du podium arborera les visages de trois personnalités historiques du quartier : Christian Rivière dont le stade porte le nom, Noé Phalaris dont le gymnase a été baptisé ou encore le portrait du Père Payet.

Vous pourrez également samedi participer à des stands de prévention avec la mutualité de La Réunion, la gendarmerie nationale ou encore Réutiliz pour le recyclage vertueux en encore un atelier de dépistage du diabète. Le Territoire de l’Ouest et Cycléa seront également de la partie Sensibilisation. N’oubliez pas sur place d’immortaliser votre présence devant un « photo call » légendaire de l’AS Chaloupe. Nul doute que vous aurez hâte d’arborer dans les prochains jours le Tee Shirt de l’événement « La Chaloupe en Fête 45 ans de l’AS Chaloupe ». De s goodies collector (cadeaux marketing) seront distribués pour l’événement par l’association.

Alors, un seul mot d’ordre : Tous au stade de la Chaloupe du 17 au 19 mai pour une Chaloupe en Fête SPORTIVEMENT exceptionnelle.