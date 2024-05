Le communiqué :

Ce vendredi 17 mai 2024, le maire Bruno Domen, accompagné de son Cabinet et des élus Marjorie Lenclume, Brigitte Dally, Nadine Planesse, Josian Zettor, Jean-Paul Euzet, est venu constater la bonne fin des travaux de rénovation de la salle des fêtes du Foirail. La Direction Générale des Services et les Services Techniques ainsi que les entreprises intervenantes étaient également présents pour saluer le bon déroulement des travaux.

Lieu de rassemblement incontournable pour les Saint-Leusiens, la salle des fêtes du Foirail, est le siège de nombreuses manifestations culturelles et festives communales et associatives. Elle accueille les séances du Conseil municipal chaque mois. Elle est également très prisée pour les fêtes de mariage et autres événements familiaux. D’ailleurs, ce samedi, la salle accueillera sa première fête de mariage depuis sa rénovation !

Des travaux de modernisation pour un confort amélioré

Les travaux, d’une durée de 5 mois et d’un montant de 520 000,00 € HT dont 215 449 € financés par la commune de Saint-Leu, ont permis de transformer la salle des fêtes en un espace plus lumineux, plus confortable et plus fonctionnel. Les sanitaires ont été entièrement réhabilités (sanitaire PMR, VMC, remplacement du revêtement sol et faïence, reprise de l’électricité et alarme incendie), offrant désormais un confort optimal aux utilisateurs.

La cuisine a également été modernisée pour répondre aux besoins des organisateurs d’événements et des usagers.

La façade a été entièrement rénovée également : peinture intérieure et extérieure du bâtiment, remplacement des menuiseries aluminium en façade pour une meilleure gestion des nuisances sonores potentielles, toiles d’ombrage, parkings et éclairage public solaire.

Un soutien financier du Département

Ce projet de rénovation a bénéficié d’une subvention de 304 550,52 € HT dans le cadre du Pacte de Solidarité Territoriale (PST) du Département. Ces travaux entrent en cohésion avec les ambitions communes de ce pacte, « deuxième génération » signé entre la Commune et le Département : un engagement pour améliorer la qualité de vie des citoyens. (Trois axes d’intervention ont été définis : la culture et l’éducation, le patrimoine, et la qualité vie.)

La rénovation de la salle des fêtes du Foirail s’inscrit dans la vision de développement du quartier prioritaire de Piton Saint-Leu, porté par le maire Bruno Domen et son équipe municipale. En investissant dans la modernisation de ses équipements publics, la commune affirme sa volonté de créer un cadre de vie agréable et attractif pour ses habitants, tout en valorisant son patrimoine et son identité.

Plus d’illustrations sur : https://www.saintleu.re/a-la-une/renovation-de-la-salle-des-fetes-du-foirail-a-piton-saint-leu.php

Plus d’infos en vidéo sur : https://fb.watch/s6_z5jmMj0/