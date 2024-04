2000 arbres plantés sur la forêt scolaire « Ti Bwa Marmay »

Une Nouvelle Étape dans le Projet de Reforestation du Grand Stella

La commune de Saint-Leu vient de franchir une étape cruciale dans son ambitieux projet de reconstitution de la forêt semi-sèche, avec une plantation d’arbres d’une ampleur sans précédent à la forêt scolaire “Ti Bwa Marmay” sur le site du Grand Stella. La plus grande forêt scolaire de France et probablement au monde, d’après les recherches du référent EDD à l’Académie de la Réunion !

Le Maire de Saint Leu, Bruno Domen, avait convié à cette action forte les partenaires engagés du projet : le Département, le Conservatoire Botanique Mascarin, et tous les acteurs essentiels à son évolution : l’Académie de la Réunion, les responsables d’établissements, les enseignants et leurs élèves ainsi que les associations et les parents d’élèves.

Une participation exceptionnelle

L’événement a été marqué par une participation exceptionnelle des élèves, avec sur deux jours, pas moins de 800 écoliers de toutes les classes de CM2 des écoles de Saint-Leu ainsi que des éco-délégués du collège Harry Gruchet (La Chaloupe). Ce sont 2000 arbres, fournis généreusement par le CBN-CPIE (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement Mascarin) dans le cadre du plan “1 million d’arbres”, qui ont été plantés sur les deux journées.

Les efforts préparatoires minutieux, orchestrés par les agents communaux en collaboration avec l’association Piton Saint-Leu Lève la Tête, ont garanti des conditions optimales pour l’accueil et la croissance des nouveaux plants.

Un projet efficace et pérenne

À peine un an après l’inauguration de “Ti Bwa Marmay”, le premier espace dédié aux écoles, les premiers résultats sont déjà palpables. Tous les arbres précédemment plantés ont survécu et continuent de s’épanouir, témoignant ainsi du succès et de la pérennité de ce projet d’envergure. Notons d’ailleurs la motivation grandissante des élèves qui perçoivent aujourd’hui un peu plus les enjeux de cette action et ont acquis de grandes connaissances en matière de plants endémiques.

Comme en juin 2023, des stands pédagogiques étaient animés par le CBN-CPIE Mascarins pour les éléments terres, le CEDTM pour la préservation des tortues marines, la SEOR pour la préservation des oiseaux endémiques. Notons aussi la participation de l’association Landestini, organisatrice de la coupe de France du meilleur potager (deux de nos écoles en ont déjà été lauréates !) qui proposait une animation sur les fruits et légumes lontan. Des activités qui ont permis aux élèves d’apprendre en s’amusant, de comprendre l’importance des éléments naturels et appréhender le lien terre-mer-air, de renforcer les liens entre responsabilité individuelle et connexion avec la nature.

Outre son impact éducatif indéniable, cette initiative reflète une véritable dynamique commune, en réunissant l’ensemble des acteurs autour de la cause environnementale et du développement durable et offrant ainsi un espace de rencontre et de partage pour les familles, les enseignants et les habitants du quartier.

Le nouveau projet d’Atlas de la Biodiversité Communale (ABC)

Le succès du parcours éco-citoyen ELZEARD, piloté par l’Académie de la Réunion, ainsi que l’Aire Terrestre Éducative, ont été une source d’inspiration inestimable pour la commune qui œuvre pour renforcer son engagement envers l’environnement. « Aujourd’hui, nous envisageons d’aller encore plus loin avec le projet d’Atlas de la Biodiversité Communale (ABC) lancé cette année en collaboration avec nos partenaires. Ce projet ambitieux s’étendra au-delà des écoles primaires pour inclure également les collèges, les lycées et toute la population, dans la continuité des actions entreprises par la ville de Saint-Leu en faveur de l’environnement » dixit Bruno Domen, Maire de Saint-Leu.

Une convention de partenariat a été signée en 2023 avec le CBN-CPIE, dont le Président, Maximin ASSOUNE expliquait l’objectif : « établir un inventaire cartographique qui mettra en lumière les éléments essentiels pour la préservation à travers le PLU des éléments forts du territoire communale et être une référence pour les aménagements dans le futur ». En clair, faire de la commune de Saint-Leu un territoire pleinement engagé pour la nature.

À l’horizon 2026, sur les 80 hectares du Grand Stella, 100 000 arbres devraient être plantés (dont 25000 d’ici la fin de l’année) et le projet impliquera plus largement la population à travers les initiatives associatives et individuelles.

Le rendez-vous est donné !