Visite d’Aurore Bergé : Renforcer la lutte contre les violences faites aux femmes

La ministre chargée de l’Egalité entre les femmes et les hommes et de la Lutte contre les discriminations, Aurore Bergé, est actuellement dans notre île pour trois jours de visite. Ce sont les violences faites aux femmes qui étaient au cœur de sa première journée. L’occasion pour la ministre d’inaugurer la Maison des Femmes, de la Mère et de l’Enfant de l’Ouest pilotée par le Centre Hospitalier Ouest Réunion et l’Etablissement Public de Santé Mentale (EPSM). La veille elle s’est entretenue en privée avec Cyrille Melchior, président du Département.

Arrivée le 22 avril à La Réunion, la ministre s’est d’abord rendue au Palais de la Source pour un entretien avec le président du Département, Cyrille Melchior. Une rencontre qui a été l’occasion d’échanger sur les violences faites aux femmes et les différents dispositifs mis en place par la collectivité.

« Dans ce combat, je rappellerai l’engagement constant et volontariste du Département, aux côtés de l’Etat pour tenter d’endiguer ce fléau. Cela se traduit par le soutien au tissu associatif dont je tiens à saluer l’engagement et le travail. Le monde associatif constitue un acteur de proximité de premier plan sur lequel nous devons nous appuyer pour une politique de prévention et d’accompagnement efficace », a expliqué Cyrille Melchior, président du Département.

Aurore Bergé qui pour sa première visite de terrain s’est donc rendue dans l’Ouest, à Saint-Paul, pour inaugurer la Maison des Femmes, de la Mère et de l’Enfant. Cette structure unique dans notre île a pour objectif de mettre à disposition des mères et de leurs enfants, un lieu regroupant tous les professionnels qui exercent en pluridisciplinarité et coordination. Il s’agit avant tout d’améliorer la prise en charge médico-psycho-sociale de proximité des femmes et des enfants victimes de violences.

« Au Département, notre engagement s’exprime aussi par la mise à l’abri des femmes victimes de violences, en lien avec l’Etat, au sein des Services d’accueil d’urgence temporaire dont le nombre de place a été réévalué à la hausse », a précisé Gilles Hubert, vice-Président du Département, présent lors de cette inauguration.

Une maison qui a vu le jour suite au Grenelle des violences conjugales en 2019 qui prévoit le financement de dispositifs dédiés à la prise en charge des femmes victimes de violences au sein de structures hospitalières.

Dans l’après midi, Aurore Bergé était attendue à la Préfecture pour le lancement du Comité Local d’aide aux victimes consacré à la lutte et à la prévention des violences intrafamiliales (CLAV). Une table ronde et des échanges pour mieux comprendre la situation réunionnaise notamment les chiffres alarmants et en augmentation liés aux violences faites aux femmes. Cyrille Melchior était aux côtés du Préfet, des parlementaires, des représentants des forces de l’ordre, de la justice ou encore de la CAF pour rappeler l’engagement de la collectivité dans cette lutte. Lutter, c’est constamment innover dans les politiques publiques et la manière d’appréhender ce défi. L’aide universel d’urgence et le pack nouveau départ sont deux outils pertinents et essentiels visant à permettre aux femmes tout particulièrement de trouver la force d’agir et de se protéger.