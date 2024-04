Grand Stella : 1500 arbres plantés par le Lions Club et des éco-citoyens

Le Lions Club, en partenariat avec la Ville de Saint-Leu, a renouvelé ce samedi 20 avril son action éco-citoyenne. 1500 pied’ de bois ont été plantés par les participants venus en nombre : familles, jeunes, associations (les Lions Clubs de toute la région), l’Académie des Dalons, Educ’ à ou, RJF and Co et les Miss de Saint-Leu.

Les élus Phillipe Lucas et Élie Léar étaient présents aux côtés du Maire, Bruno Domen pour cette matinée éco-citoyenne. A noter que dans le cadre de la reconstitution d’une forêt semi-sèche au Grand Stella, plus de 600 arbres avaient déjà été plantés.

Objectif : atteindre les 50 000 arbres plantés avant 2030. Une bouffée d’air supplémentaire pour Saint-Leu !

La Ville de Saint-Leu remercie tous les participants, les agents du service environnement qui ont travaillé d’arrache-pied avec l’association “Piton Saint-Leu Lèv la tête” pour préparer le terrain, à tous les agents qui ont fait de cet événement une grande réussite, un moment animé, joyeux et dynamique.

Rendez-vous l’année prochaine pour une nouvelle opération avec le Lions Club !