Réouverture des locaux de la Cinor ce jeudi 28 mai

La réouverture de l'ensemble des locaux de la Cinor est effective à compter de ce jeudi 28 mai 2020 aux horaires habituels. Bonne nouvelle : les tests COVID 19 effectués sur un agent -au départ testé positif puis testé à nouveau- de même que sur les personnes identifiées “ cas-contacts”, se sont en effet révélés tous négatifs. Par CINOR - Publié le Mercredi 27 Mai 2020 à 15:12 | Lu 285 fois

Pour rappel, sur demande de l'ARS, l'agent de la Cinor testé positif au COVID 19, a effectué vendredi dernier un deuxième test dont le résultats s'est révélé, cette fois-ci, négatif.



Cependant, l'ARS a maintenu son dispositif concernant les 6 agents identifiés comme cas-contacts (et donc potentiellement contaminés). En cela qu'ils devaient se faire tester en début de semaine. Tous ont satisfait ce lundi à la démarche de contrôle.



Après analyse, la Cinor a été informée hier par l'ARS que les résultats des tests effectués par les six "cas-contact" se sont eux aussi révélés tous négatifs.



Dans ce climat apaisé, la Cinor confirme la reprise de ses activités aux horaires habituels et selon les modalités de travail mises en place depuis le 11 mai dans le cadre du déconfinement





​Désinfection de l'ensemble des locaux (siège et sites décentralisés)



Durant cette période de fermeture provisoire, et satisfaisant au principe de précaution, la Cinor a fait procéder à la désinfection de l'ensemble de ses locaux (siège et sites décentralisés) par une entreprise spécialisée.



Cette opération de désinfection a ciblé le siège de la collectivité (bâtiments A, B et C), le cimetière intercommunal de Bois Rouge, les bibliothèques intercommunales Alain-Peters et Alain-Lorraine, la médiathèque intercommunale Aimé-Césaire, l'école de musique intercommunale de Beauséjour, les déchetteries de Bellepierre et du Moufia, les locaux du service de l’eau à Bois Court).



Le dispositif de désinfection a été également appliqué au niveau du parc auto de la collectivité, de même que pour les véhicules utilitaires actuellement bornés par une entreprise spécialisée.



La Cinor fait savoir qu'elle procédera à la désinfection quotidienne des locaux du siège, en renfort de l'équipe de nettoyage qui assurera dans la journée plusieurs rotations.

Ce qui contribuera sécurisera l'accueil des publics, agents, partenaires, fournisseurs et administrés (sur rendez-vous) lors de l'accueil sur l'ensemble de ses sites.



Ces nouvelles dispositions concernant la désinfection des locaux du siège et des véhicules seront maintenues sur une durée de moyen terme en fonction de la pandémie.

A cet effet, une entreprise de nettoyage spécialisée a été retenue pour assurer ces missions de désinfection.





​Protection des agents

S'agissant des véhicules, la Cinor précise que depuis le 11 mai, du matériel a été déjà mis à disposition des agents pour assurer le nettoyage désinfectant après chaque utilisation d'un véhicule de la CINOR.

Le respect de ces mesures individuelles est extrêmement important et participe la préservation la santé de tous.



Enfin, la Cinor a réceptionné en début de semaine des masques autres que “grand public”.

Dès ce jeudi 28, il pourra être procédéau remplacement de certains masques identifiés comme moyennement sécurisants.

De même, chaque service sera doté de solutions hydroalcoolique afin de procéder à la recharge des contenants déjà distribués aux agents.



En sus, de l'ensemble des mesures déployées, il est rappelé l'importance du respect par chacun, des gestes barrières pour nous et pour les autres surtout en cette période de grande vigilance face au ce virus qui circule toujours.







