Rentrée scolaire: à la Cinor, les bus c'est gratuit ! CINOR Ils seront une nouvelle fois plus de 15 000 élèves issus du territoire du Nord à être transportés gratuitement par la Cinor tout au long de la saison scolaire 2018-2019.





Pour rappel, avec ses 69 lignes, le réseau de transport urbain Citalis est le plus important sur l'île. Le réseau assure en effet les déplacements de plus de 21 millions de voyageurs par an, avec une croissance de +10% depuis 2009 pour plus de 7.8 millions de km parcourus par an en moyenne. Dans le cadre de ses diverses aides aux familles, la Cinor applique depuis sa création le principe de la gratuité des transports scolaires pour les élèves de son territoire.Ce qui n'est pas sans conséquence sur le budget de la Cinor quand on sait que le transport d'un élève représente par an une dépense moyenne d'environ 500 €.Ce qui induit de fait une dépense globale annuelle pour la Cinor d'environ 7 millions d'€.Cette gratuité découle d'une volonté forte de la Cinor et concerne les élèves scolarisés en maternelle, primaire, collège et lycée dans le cadre de services de transports dédiés (entre le domicile et l'établissement fréquenté dans la zone de la sectorisation scolaire) ou sur des services réguliers du réseau Citalis.Pour rappel, avec ses 69 lignes, le réseau de transport urbain Citalis est le plus important sur l'île. Le réseau assure en effet les déplacements de plus de 21 millions de voyageurs par an, avec une croissance de +10% depuis 2009 pour plus de 7.8 millions de km parcourus par an en moyenne.









COMMENT S'INSCRIRE?



> Les inscriptions se font au siège de la Communauté, 3, rue de la Solidarité, dans la zone du Triangle, située à l'entrée Est du chef-lieu.



>Les élèves se voient remettre une fiche d’inscription récapitulant les coordonnées des parents, l’arrêt de bus concerné et l’établissement scolaire fréquenté par l’élève.



>La demande doit être dûment remplie et devra être visée par le Responsable de l’élève.



Cette fiche d’inscription est également téléchargeable en cliquant sur le lien dédié du site de la Cinor.



> Elle devra parvenir à la CINOR avant la rentrée scolaire accompagnée :

- d’un justificatif d’adresse (eau ou électricité, CAF, ou impôts),

- d’une copie du certificat de scolarité ( ou apposer sur ce formulaire le cachet de l’établissement),

- d’une photo d’identité de l’élève au verso desquelles figureront le nom, prénom,

- d’une photo d’identité pour chaque personne habilitée à déposer et à récupérer l’enfant à l’arrêt

- d’une photocopie du livret de famille,

- d’un justificatif d’adresse du correspondant pour les élèves scolarisés dans un établissement de l’Ouest ou du Sud.



Pour les retardataires, la Cinor met cependant en oeuvre un dispositif d'accueil de juillet à fin septembre 2018.



INFOS

Tél: 0262 92 49 35- Mel: transports@cinor.org- Adresse : Direction des Transports Scolaires, 3 rue de la Solidarité, CS 61025 - 97495 STE-CLOTILDE Cedex.

LA RENTREE EN CHIFFRES



- 147 véhicules de transports scolaires spéciaux mobilisés, représentant 10 sociétés différentes

- 115 établissements scolaires sont concernés

- 12 000 élèves, s'ajoutant aux 3 400 du réseau Citalis sont véhiculés soit environ 15 000 élèves.

- 15 000 cartes de transport scolaire sont réalisées chaque année par la Cinor au moyen d’un progiciel

- 8 000 cartes sont imprimées à la Cinor et transmises directement aux élèves dans leurs établissements avant la fin de l’année scolaire, ceci afin de limiter les déplacements des élèves et des parents à la Cinor.

Les élèves des lycées, en grande majorité, reçoivent par la poste leur carte de transport scolaire.

- 115 accompagnateurs sont affectés sur les circuits de transport scolaire pour permettre d’assurer la sécurité des élèves transportés du point d’arrêt proche du domicile des parents, vers les écoles de maternelle et de primaire et vice-versa.

Soient 47 agents de la Ville de Saint-Denis, 38 de la Ville de Sainte-Marie et 30 de la Ville de Sainte-Suzanne.

- Coût de ces services spéciaux de transports scolaires : près de 7 006 217millions d’euros en 2017.



