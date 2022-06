Rubrique sponsorisée Remise des prix pour les lauréats du « Temps des dictées »

Par Ville de Saint Paul - Publié le Mercredi 22 Juin 2022 à 17:18

Ce mercredi 22 juin, les lauréats du “Temps des Dictées” scolarisés en classe de CM1 et CM2 des écoles publiques de Saint-Paul étaient accueillis en mairie centrale pour recevoir leur récompense. Tout au long de l’année scolaire, ils se sont démarqués de leurs petits camarades en déjouant les pièges de l’orthographe. Règles, exceptions, accords, conjugaison… voici les futurs maîtres de la langue française.

C’est avec un grand sourire que les 10 lauréats du “Temps des Dictées” étaient présents ce mercredi 22 juin à l’Hôtel de Ville de Saint-Paul pour recevoir leur prix. Ils ont été récompensés pour leur travail régulier en présence de leurs parents, mais aussi des conseillères pédagogiques de l’IEN, du CEDAACE (Centre Départemental Artistique pour l’Animation et la Culture des Enfants), de l’élue déléguée aux affaires scolaires, Nila RADAKICHENIN, du président de la Caisse des Ecoles et délégué au Plan Educatif Global, Salim NANA-IBRAHIM ainsi que des administratifs de la Ville de Saint-Paul.

Parmi les finalistes qui se sont disputés la finale, 10 lauréats ont été sélectionnés en CM1 et CM2.

Les lauréats :

CM1

1er : Dino BERGONZI – Primaire Roquefeuil

2ème : Danisa DABRETON – Élémentaire Eugène-DAYOT

3ème : Valentine PIETTE – Primaire Adèle FERRAND

4ème : Kendra MARINIER – Primaire Villèle

5ème : Pierre ALANGARON MARIAMA Pierre – Primaire Bellemène

CM2

1ère : Louna GÉRARD – Primaire BERNICA

2ème : MOUHAMMAD Ylyane ISSOP-CLAIN – Élémentaire Eugène-DAYOT

3ème : Colin VALY – Primaire ROQUEFEUIL

4ème : Altéa POININ COULIN – Primaire Villèle

5ème : Jade PROFIL – Élémentaire Eugène-DAYOT



Toutes les photos sont à découvrir en cliquant ici