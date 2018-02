A la Une . Rappel de produits chez Salaisons de Bourbon

En accord avec les services de l’État et faisant suite à une information concernant un prestataire des Salaisons de Bourbon n’ayant pas rempli ses obligations règlementaires, la société Salaisons de Bourbon procède, par

précaution, au rappel de ses produits boudin noir nature et boudin noir piment.



- Marque : Salaisons de Bourbon

- N° de lot : quel que soit le Numéro de lot

- DLC : quelle que soit la Date Limite de Consommation

- N° d'agrément sanitaire : FR 974 16 001 CE



"Nous demandons aux consommateurs qui ont acheté ces produits de ne pas les consommer par précaution et de les retourner à l’accueil du magasin où ils les ont achetés. Les produits retournés leurs seront remboursés. Pour tout renseignement les clients peuvent s’adresser à leur point de vente habituel ou contacter l’entreprise Salaisons de Bourbon qui met à leur disposition les lignes téléphoniques suivantes : 02 62 25 01 76 / 06 92 86 67 52 Et l’adresse mail : qualite@salaisonsdebourbon.re pour répondre à leurs questions et leur apporter tout complément d’informations.



"Nous informons notre clientèle que la situation est maîtrisée et que toutes les mesures ont été mises en place sur les produits concernés afin que cet incident ne puisse se reproduire. La sécurité de nos clients est au centre de nos préoccupations et nous nous excusons auprès de nos consommateurs de ce désagrément", indique l'entreprise dans un communiqué.





