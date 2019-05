Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Lundi 20 mai 2019

Un lanceur d’alerte a fait une prise en chassant les pédophiles sur internet. Après des échanges sur les réseaux sociaux, un homme de 65 ans a fixé un rendez-vous à une enfant de 12 ans. Le JIR s’est rendu sur place. Des lanceurs d'alerte et chasseurs de pédophiles l’ont acceuillis. "Le pédophile piégé", à la Une du journal.



Damien Dorseuil a remporté la Ronde de l’Est. "Dorseuil prend le pouvoir" avec sa Ford Fiesta R5, à la Une du Quotidien et "pointe désormais en tête du championnat".

Faits-divers



Le colonel du SDIS 974, Jean-Marc Loubry, a décidé de faire appel de sa condamnation de trois mois de sursis pour discrimination dans cette affaire qui l’opposait à l’adjudant-chef Christophe Pèlerin. Selon les informations du JIR, la demande de protection fonctionnelle du colonel Jean-Marc Loubry a également été refusée en prévision de ce nouveau procès.



Le PGHM est intervenu samedi pour porter secours à un enfant de 4 ans qui a chuté du sentier de Takamaka. L’enfant, finalement indemne, s’était accroché à un arbre à plusieurs mètres du vide. La jeune femme d’une trentaine d’années qui avait tenté de le secourir a été transportée au CHU Nord, grièvement blessée au visage.



Ce lundi et demain, la cour d’assises va se pencher sur le meurtre de François Hoarau, tué à coups de sabre en août 2017 devant un PMU de St-Benoît.

Société



200 personnes ont rendu hommage à Kim Mahbouli, le surfeur attaqué par un requin le 9 mai dernier. "Les personnes rassemblées ont souhaité respecter la présence de la famille de la victime en évitant toute prise de parole polémique", écrit le Quotidien. " "Aloha Kim", ont crié les par-ticipants en tapant sur l'eau et en applaudissant", décrit le JIR.





