Société Plus de cinquante collégiens à la Journée sport armées jeunesse

La 15ème édition de la journée "sport armées jeunesse" (JSAJ) a été organisée le 11 décembre à la base aérienne détachement air 181 ‘Lieutenant Roland Garros’. À cette l’occasion, plus de cinquante collégiens se sont rassemblés autour d’activités sportives.



Cette année, le détachement air 181 a reçu les 3èmes des collèges Reydellet et Bois de Nèfles, deux classes défense et de sécurité globale (CDSG). Ce sont des partenaires officiels du DA depuis juin 2018 pour Reydellet et plus récemment pour Bois de Nèfles avec lequel une convention a été signée en septembre dernier.



Trois groupes mixtes ont été formés, mêlant des élèves des deux CDSG et des personnels militaires. Le premier groupe s’essayait à l’ultimate (match de frisbee) pendant que le second était initié aux techniques d’auto défense et le troisième relevait le défi de brancardage sur un parcours d’obstacles. Sur cette épreuve, les élèves devaient penser à communiquer puisque l’un des brancardiers se retrouvait aveugle. Il s’agissait donc de mener à bien cette mission de brancardage tout en guidant pas à pas le 4ème brancardier dans ce parcours, que chacun prenne bien le même chemin avec coordination et entraide au programme.



Les collégiens ont tourné sur les différents ateliers pendant cette matinée et les professeurs présents se sont même joints à eux dans ces épreuves afin de vivre cette JSAJ de l’intérieur.



Tous ont joué le jeu, malgré la chaleur, l'occasion de véhiculer les valeurs de solidarité, de partage et de dépassement de soi, à travers le sport.







