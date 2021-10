A la Une .. Ouverture d'un Diplôme Universitaire "Adolescents Difficiles" à La Réunion

Un nouveau diplôme universitaire sera proposé à l'Université de La Réunion à la rentrée prochaine : le DU "Adolescents Difficiles". Par N.P - Publié le Jeudi 7 Octobre 2021 à 15:51





"L'idée c'est de former l'ensemble des professionnels du champ social, enfance, judiciaire, médical, justice, qui travaillent avec des ados qu'on appelle traditionnellement 'difficile'", explique Olivier Lofficial, directeur territorial adjoint de la protection judiciaire de la jeunesse", dans une vidéo de présentation du DU.



"Les personnes qui suivront cette formation seront peu à peu plus à même de comprendre la souffrance de l'adolescent, de mieux en repérer les différentes manifestations et également de mieux les accompagner dans cette période sensible", poursuit Chantal Genenois, psychologue clinicienne.



Quatre modules le composent : "Fondements historique, anthropologique et sociologique de la société réunionnaise et des sociétés de l’océan Indien" ; "Santé et Psychologie" ; "Education, Justice et Droit" ; "Accompagnement méthodologique".







Les candidatures sont à déposer sur la plateforme e-candidat :





