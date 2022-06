A la Une . Mortalité : + 38% par rapport à 2019, la plus forte augmentation de France

La mortalité constatée depuis le début de l'année est en hausse de 38% par rapport à la même période en 2019, révèle l'Insee. Par N.P - Publié le Lundi 27 Juin 2022 à 11:40

Du 1er janvier au 13 juin 2022, 306 524 décès, toutes causes confondues, sont enregistrés en France à la date du 24 juin 2022, soit 6,5 % de plus qu’en 2019 (année sans Covid), soit + 18 623 décès, rapporte l'Insee. Ce nombre est toutefois encore provisoire et sera révisé à la hausse dans les prochaines semaines.



À La Réunion, le nombre de décès enregistrés du 1er janvier au 13 juin 2022 est supérieur de 38 % à celui constaté sur la même période de 2019. C’est le département français où l’augmentation est la plus forte.



Cette hausse s’élève à + 62 % en janvier, + 48 % en février, + 25 % en mars, + 33 % en avril et + 27 % sur la période allant du 1er mai au 13 juin.



À Mayotte, le nombre de décès enregistrés du 1er janvier au 13 juin 2022 est supérieur de 18 % à celui constaté sur la même période de 2019.