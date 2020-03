A la Une ... [Météo Live]: Une bande active touche l'île par l'Est

Animation vidéo des deux radars de Météo France.

Des précipitations modérées à soutenues et localement orageuses sont actuellement observées de Saint Philippe à Saint Denis en passant par Sainte Rose, le volcan, la Plaine des Palmistes, Salazie.

Sur la moitié Ouest le temps est sec à 6heures mais des débordements pluvieux sont probables au cours des prochaines heures.



➡️ Ce temps instable avec un risque orageux persistera aujourd'hui avec des périodes d'accalmie.



➡️ Quelques cumuls de pluie observés en 1heure entre 5 et 6 heures dans les stations de Météo France ( en mm):

Le Colosse: 26.7

Saint Benoît: 22.5

Gillot: 19.0

Bellecombe: 14.2

PDPalmistes: 14.0

B.BPanon: 13.4



Nous ferons un nouveau point avant la fin de la matinée.





6h40: orages détectés au cours de la dernière heure. Bourg Murât et dans les régions de Saint Joseph et Saint Philippe.



