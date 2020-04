[Météo France/Navy US] Irondro avec des rafales dépassant 200km/h s'intensifie rapidement

➡️ Bulletin du 04 avril à 03H50 locales Réunion:

CYCLONE TROPICAL IRONDRO.

Vents maximaux (moyennés sur 10 minutes) estimés sur mer: 155 km/h.

Rafales maximales estimées sur mer: 250 km/h.

Pression estimée au centre: 954 hPa.

Position le 04 avril à 04 heures locales Réunion: 20.6 Sud / 76.7 Est.

Distance des côtes réunionnaises: 2170 km au secteur: EST

Déplacement: SUD-EST, à 26 km/h.



➡️ Les tendances des modèles sont concordantes. Ce système restera éloigné des Mascareignes comme le montre la carte émise par Météo France .



➡️ Prochaine publication cet après-midi.

➡️ Nous continuons à suivre l'évolution du Cyclone Tropical(24S) même s'il ne représente aucune menace pour les Mascareignes. Le Centre Spécialisé Cyclone de la Réunion a actualisé ses prévisions à 04heures ce samedi matin. Au cours de la nuit IRONDRO(24S) s'est intensifié rapidement. L'oeil est apparu déchiqueté dans un premier temps mais a gagné en définition récemment et s'est réchauffé.A 05heures Météosat lisait un oeil de 0° degré Celsius ceinturé par de la convection très intense avec des sommets très froids à environ -82° Celsius. Un oeil de plus en plus chaud ceinturé par de la convection très froide traduit un cyclone qui s'intensifie.Il est plus que probable que ce système atteindra officiellement l'intensité de Cyclone Tropical Intense au cours des prochaines heures avant de commencer à s'affaiblir aujourd'hui.