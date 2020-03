[Météo France/JTWC] La zone de basses pressions au Nord de Maurice reste désorganisée, faible potentiel d'intensification

➡️ Dans son bulletin ZCIT( zone de convergence intertropicale) de ce mardi 03 Mars Météo France précise que:"A partir de Vendredi, le risque de formation d'une tempête tropicale modérée devient faible au Nord-Ouest des Mascareignes."➡️ La zone de basses pressions référencée 91S par la Navy est désorganisée avec un petit centre exposé dénué de convection au Nord de Maurice ( voir carte de la Navy plus bas).➡️ Au cours des prochains jours de l'air plus sec en altitude et la présence de vents défavorables toujours en altitude ne devraient pas permettre le développement significatif de ce faible système à courte échéance.91S devrait dériver vers l'Ouest Nord-Ouest.➡️ Prochaine publication dans 24heures.➡️