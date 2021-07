Maison incendiée à Fond de puits : la Ville de Saint-Paul trouve des solutions de relogement

Après l’incendie qui a totalement détruit une maison à Fonds de puits le lundi 5 juillet 2021, la Ville de Saint-Paul poursuit ses efforts pour reloger le plus rapidement les onze personnes ayant tout perdu.



Grâce aux efforts engagés avec l’appui du Territoire de la Côte Ouest, la commune a trouvé une solution de relogement à une partie de la famille Bradaniel. Un T4 vient de leur être attribué en urgence afin d’y être hébergé en toute sécurité. Une décision annoncée ce jeudi 8 juillet 2021. La famille va pouvoir réaliser un état des lieux d’entrée dès ce vendredi 9 juillet.



Parallèlement à cela, la seconde famille sinistrée va pouvoir bénéficier dans les prochains jours d’un relogement. La Ville de Saint-Paul va en effet lui permettre de se loger dans une maison d’accueil transitoire. Cette solution est actuellement en cours de finalisation.



Depuis ce drame survenu le 5 juillet à Fond de puits, la commune suit attentivement la situation de ces deux familles. Saint-Paul leur apporte une aide aussi bien matérielle, que financière et humaine.



Pour rappel, les élue.s et les services du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) les épaulent afin de gérer l’urgence. La Ville a d’abord trouvé une solution de relogement au Village Corail de l’Ermitage-les-Bains dès le 5 juillet.



Le lendemain, des solutions plus durables ont été engagées pour garantir la sécurité des familles. Ce relogement a été prolongé jusqu’au lundi 12 juillet. Le CCAS de Saint-Paul a attribué à chacune de ces familles une aide de secours d’urgence de 500 euros.



La Ville de Saint-Paul a également mis à disposition un local adapté à Ravine Daniel pour qu’une partie de la famille puisse entreposer ses meubles collectés suite l’appel à dons lancé par la famille.



La commune de Saint-Paul, ville solidaire, reste aux côtés des familles pour les accompagner dans ces moments difficiles.