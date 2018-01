Les maires de St-Leu et St-Louis interdisent la circulation cette nuit

À défaut d'alerte rouge, et donc d'interdiction de circuler de la part de l'État, les maires de Saint-Leu et de Saint-Louis prennent la décision, pour protéger leur population, d'interdire la circulation dans leurs communes.



À Saint-Leu, l'arrêté municipal d'interdiction de circulation prend effet à partir de 18h ce soir, à Saint-Louis, de 20h ce soir à 5h demain matin.



Bruno Domen, maire de Saint-Leu, précise que "seuls les personnels de santé, secours et les personnels d'astreinte cyclone sont autorisés à circuler". Les mêmes conditions que lors d'une alerte rouge, en somme.