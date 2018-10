Les banians du rond-point d'Eden bientôt sacrifiés

Les deux spectaculaires banians du rond-point de l'Eden à Saint-Gilles, en bas de la route cannière vont être abattus. C'est la conséquence du PAPI (Programme d’Action pour la Prévention des Inondations) de l’Hermitage-Saline les bains, décidé par la mairie de Saint-Paul.Le PAPI consiste en un système de digues, bassins de rétention et canaux qui dévieront les eaux de pluie vers les ravines de l’Hermitage et Tabac. La zone de l'Hermitage et de La Saline-les-Bains est en effet inondable, les riverains sont régulièrement sous l'eau lors d'épisodes de très fortes pluies.Certains citoyens et les écologistes, dont Jean-Pierre Marchau d'Europe Ecologie Les Verts regrettent que ces arbres rares et majestueux soient sacrifiés par la mairie.