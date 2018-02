Le PCR soutient l’Intersyndicale "contre la marchandisation de l’enseignement supérieur"

Le Parti Communiste Réunionnais tient à apporter son soutien le plus total aux revendications légitimes de l’Intersyndicale FSU, SNESUP, CGTR-Education Section Université de La Réunion, Union Nationale Lycéenne de La Réunion, UNEF Réunion, FNEC FPFO, SUD Éducation, SAIPER, SOLIDAIRES, pour une orientation choisie tout au long du parcours au lycée avec les moyens humains et financiers nécessaires, pour le maintien du baccalauréat comme diplôme national et premier grade universitaire, contre la sélection à l’entrée de l’Université, pour l’ouverture de places supplémentaires en premier cycle universitaire, pour le maintien des diplômes et qualifications, pour une réforme ambitieuse qui permette l’accès à l’enseignement supérieur de chacune et chacun.



Le projet de réforme du baccalauréat et de l’entrée à l’Université aboutira à une marchandisation de l’enseignement supérieur.



Plus que jamais, toute réforme doit faire l’objet de la concertation la plus large possible avant sa mise en débat à l’Assemblée nationale pour les décisions.



Fait au Port, ce lundi 5 février 2018

Le Bureau de presse