A la Une . La surmortalité à La Réunion expliquée

L'INSEE (Institut national de la statistique et des études économiques) vient de publier un bilan démographique sur la natalité et la mortalité à La Réunion. Voici les éléments qui en ressortent : Par Nicolas Payet - Publié le Jeudi 19 Août 2021 à 08:21

L'INSEE révèle qu'une hausse de 1,8% de la mortalité est observée à L Réunion entre 2019 et 2020. Celle-ci s'explique "principalement" par le "vieillissement de la population".



Mais depuis le début de cette année, c'est le contexte sanitaire qui explique une surmortalité chez les personnes âgées à La Réunion. L'INSEE précise qu'une hausse de 5% est observée entre 2021 et 2019 sur les trois premiers mois de l'année. Au deuxième trimestre (avril-mai-juin), la situation se détériore encore plus et l'augmentation observée atteint les 15%.



Surmortalité début 2021



Dans un contexte sanitaire où se conjuguent pandémie du Covid-19 et épidémie de dengue, le nombre de décès survenus à La Réunion au premier semestre 2021 augmente fortement par rapport à 2019.



De janvier à juin 2021, 2.780 personnes domiciliées à La Réunion sont décédées. Ce sont 360 décès de plus qu’en 2019, soit une hausse de 15%. Au premier trimestre 2021, le nombre de décès augmente seulement de 5% par rapport à 2019. Mais une surmortalité est observée dès mars et au deuxième trimestre 2021, l’excédent de décès est de 26 % par rapport à 2019, en lien avec la forte dégradation de la situation sanitaire.



Du 1er au 26 juillet, le nombre de décès enregistrés à la date du 6 août reste sensiblement supérieur au niveau de 2019 : + 15%. Ce nombre est toutefois encore provisoire et sera révisé à la hausse dans les prochaines semaines.



Les femmes sont davantage concernées par cette surmortalité que les hommes. Au premier trimestre 2021,on compte 60 décès de femmes de plus qu’en 2019 (soit une hausse de 11 %), alors que le nombre de décès des hommes est stable. Au deuxième trimestre 2021, les décès augmentent de 36 % chez les femmes, soit deux fois plus que pour les hommes.



Les personnes âgées, premières concernées par la surmortalité



La surmortalité ne concerne que les personnes de plus de 65 ans à La Réunion. Ainsi, les décès de personnes de 50 à 64 ans sont quasiment stables au premier semestre, tandis que ceux des moins de 50 ans sont en baisse (-10 %).



De janvier à juin 2021, l’excédent de mortalité est plus marqué chez les personnes âgées de 75 ans ou plus (25 % de décès en plus par rapport à 2019) que pour ceux de 65 à 74 ans (+ 17 %). Toutefois, au 2e trimestre, la hausse des décès est aussi forte pour les 65 à 74 ans (+ 38 %) que pour les 75 ans et plus (+ 36 %). Cette hausse du nombre de décès de personnes âgées inclut l'effet général du vieillissement de la population.





Publicité Publicité