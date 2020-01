La route du Littoral reste basculée, fermeture possible si la houle impacte les voies côté mer

Le CRGT fait le point ce jeudi soir sur la situation sur la route du Littoral. Aucune réouverture sur quatre voies n'est envisagée pour le moment. Une fermeture totale de l'axe est par ailleurs possible dès lors que les voies côté mer ne seraient plus praticables en toute sécurité en raison de la houle.



Suite aux dernières pluies, la circulation est basculée sur les voies côté mer entre Saint Denis et La Possession.



Le cumul des précipitations enregistrées ne permet pas une réouverture des voies côté montagne pour le moment.



Par ailleurs, les voies côté mer seront impactées par la houle annoncée pour la journée du 24 janvier (vigilance forte houle à compter de 10h). Selon l’évolution de la situation, la Direction des Routes pourrait être contrainte à une fermeture totale de la route du littoral, dès lors que les voies côté mer ne seraient plus praticables en toute sécurité.



Il est demandé aux usagers de se tenir informés et d’éviter leurs déplacements sur cet axe dans la mesure du possible.