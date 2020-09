Société La mairie de St-Benoit dit stop aux voitures-épaves

Véritable fléau dans de nombreuses communes, l'abandon de voitures hors d'usage, en plus de présenter un risque pour l'environnement, sont également des nids pour les moustiques. Face à cela, la mairie de Saint-Benoit a décidé de créer sa propre brigade "VHU". Par Christelle Boyer - Publié le Jeudi 3 Septembre 2020 à 08:05 | Lu 283 fois





Vous souhaitez signaler une épave sur la voie publique/privée ou un dépôt sauvage, contactez la Brigade VHU par mail Cette dernière, composée de quatre agents de surveillance de la voie publique (ASVP), sera chargée de recenser les voitures-épaves sur le territoire communal mais aussi d'identifier leurs propriétaires pour les accompagner dans leurs demandes d'enlèvement du véhicule.En cas de refus de la part de ces propriétaires peu respectueux de l'environnement, la brigade VHU pourra adresser des mises en demeure ou encore une demande d'exécution d'office de la collecte voire même la verbalisation aux plus récalcitrants.Pour les véhicules non-identifiés, la brigade pourra également organiser leur évacuation dans un centre agrée. La brigade VHU a également pour mission de signaler les dépôts sauvages ordinaires et les friches urbaines auprès des services compétents (service santé environnementale, Cirest…).Vous souhaitez signaler une épave sur la voie publique/privée ou un dépôt sauvage, contactez la Brigade VHU par mail vhu@ville-saintbenoit.re (24h/24) ou par téléphone au 06 93 00 62 01 ou 06 93 00 62 02 aux horaires de service : lundi au jeudi de 7h30 à 16h et le vendredi de 7h30 à 12h30.