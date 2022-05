A la Une . La levée des motifs impérieux débute lundi 16 mai

La levée des motifs impérieux pour les vols entre La Réunion et la métropole débute lundi 16 mai annonce la préfecture. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Samedi 14 Mai 2022 à 09:56

Annoncé hier, le décret portant sur la levée des motifs impérieux entre en vigueur lundi 16 mai.



Un test négatif à la Covid-19 ne sera plus demandé à l’embarquement pour les passagers vaccinés.



Le port du masque ne sera plus obligatoire dans les déplacements, y compris en avion. Il reste néanmoins un moyen efficace de se protéger et de protéger les autres dans les espaces clos.



Cette réduction tient compte de l’amélioration de la situation épidémique au niveau national et du recul des niveaux d’hospitalisation, même si la 5e vague n’est pas encore terminée et que la vigilance de chacune et de chacun doit rester de mise.



Enfin, il convient de rappeler que seule la vaccination permet de lutter efficacement et durablement contre le virus. Une campagne de promotion des vaccins, en particulier hors ARN-messager, sera donc lancée prochainement, indiquent les deux ministères concernés.



Gaëtan Dumuids