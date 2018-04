L’asthme est régulièrement médiatisé depuis de nombreuses années, et du fait de son caractère très répandu, on assiste à une banalisation fréquente de cette maladie. De même, un certain nombre d’idées fausses circulent.



Or, ces croyances peuvent être à l’origine d’une mauvaise gestion de la maladie et entraîner des crises d’asthme ou des gênes respiratoires qui altèrent la qualité de vie.



Quelques chiffres : L’asthme est une maladie fréquente qui touche plus de 4 millions de personnes en France et 10% des enfants. A La Réunion, 22 % des enfants de 6 ans en sont atteints. Par ailleurs, les personnes asthmatiques sévères ont trois fois plus de risques d’engager leur pronostic vital que les patients non asthmatiques (5% contre 17%). Enfin, plus l’asthme est sévère, plus les hospitalisations sont fréquentes : en France, 15 000 personnes sont hospitalisées chaque année pour une crise d’asthme et près de 1 000 personnes en décèdent; autant de morts évitables par une prise en charge précoce et adaptée.



A La Réunion, le taux comparatif de mortalité est 4 fois plus élevé que celui de la métropole. En ayant choisi pour thématique de la Journée Mondiale de l'Asthme 2018 « L'asthme, une maladie à prendre au sérieux ! » Asthme & Allergies entend attirer l'attention sur la banalisation de cette maladie chronique qui reste à l'origine d'une mauvaise qualité de vie, d'hospitalisations et de décès, et se faire le porte-parole des malades qui témoignent régulièrement et déplorent le manque d’attention porté à cette maladie.