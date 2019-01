A la Une .. Joseph Caroupapoullé, fondateur de Transport C. Joseph est décédé





Un hommage lui sera rendu le lundi 14 janvier a 13h, à l'église de Cilaos et son inhumation aura lieu au cimetière de l'Etang Saint-Paul à 16h.

Transport C. Joseph c’est avant tout une histoire de famille qui n’a jamais reculé devant le travail. Le Fondateur, Joseph Caroupapoullé, devient orphelin à 14 ans. Originaire de Saint-Pierre, il cumule de petits boulots dans plusieurs endroits de l’île avant d’arriver à Cilaos en janvier 1951 pour y vendre des produits du Cirque.



Il a d’abord été manœuvre avant de prendre le volant d’une camionnette. Il travaillera ensuite pour le Maire Irénée Accot. La fibre entrepreneuriale du Fondateur commence à cet instant quand il achète un camion de la marque Renault de même qu’un car courant d’air puis un commerce au début des années 60.



Joseph Caroupapoullé s’est ainsi positionné comme l’un des acteurs du désenclavement du cirque en se spécialisant dans le transport de voyageurs et de marchandises dès 4h30 du matin.



D’un seul voyage par jour à l’époque, l’entreprise gérée aujourd’hui par le fils Eric Caroupapoullé, emploie 50 salariés, issus principalement du Sud, de l’Ouest, notamment des communes et villes de Cilaos, Saint-Louis et Saint-Leu.



Transport C. Joseph dessert quotidiennement ces régions de l'île. Le succès de la société est bâti sur la force du travail et la volonté d'avancer. Avec ces valeurs transmises à ses enfants, Monsieur Caroupapoullé est confiant que ses entreprises pourront, pour encore longtemps, contribuer à l'économie de l'île de la Réunion.





