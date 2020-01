A la Une . [JTWC] 94S: pas d'intensification pour le moment, deuxième bulletin d'alerte de formation cyclonique

Cliquez sur l'image pour l'animer. Animation Météosat haute résolution à 15heures. 94S 24h après avoir émis



➡️ A 10heures 94S était positionné à 515km à l'Est Nord-Est de Rodrigues en déplacement Sud Sud-Est à à la vitesse accélérée de 37km/h.

L'intensité est estimée tout juste au stade de perturbation tropicale.



➡️ Le système ne s'est pas intensifié ces dernières 24heures même si le satellite Acsat spécialisé dans l'analyse des vents

( distribution et intensité) a lu ce matin des vents de 35noeuds sur 1minute soit le stade de dépression tropicale.

Toutefois le satellite a clairement montré que le système est dissymétrique avec vents et pluies rejetés sur la face orientale de la circulation alors que la partie occidentale est dénuée de convection.

La lecture des vents de 35noeuds peut être sujette à caution car il est possible que la valeur soit faussée par les précipitations environnantes.



➡️ L'animation satellite jointe montre clairement que le petit centre à basse altitude(nuages bas en jaune) est exposé et que la convection(nuages dont les sommets sont plus haut en altitude, blanc) est rejetée à distance. Cela signifie que les vents en altitude ne sont plus favorables et que le système est cisaillé.



➡️ Même si certains modèles persistent à anticiper une intensification, certes relativement modeste, les chances réelles d'intensification apparaissent en baisse par rapport à il y a 24heures compte tenu de la vitesse de déplacement très rapide et de la signature satellite cisaillée.

De ce fait le JTWC n'a pas numéroté ce système pour le moment et MMS/Vacoas l'a encore moins nommé.

Si la tendance se confirme 94S a très peu de chances de devenir DIANE.



➡️ Comme je vous le précisais hier ce système évolue à distance des Mascareignes.





Le système était positionné à 515km à l'Est Nord-Est de Rodrigues à 10heures ce matin.

Second bulletin d'alerte émis par la Navy. Le système se déplace rapidement vers le Sud Sud-Est et ne s'est pas intensifié jusqu'à présent.



