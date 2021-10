La grande Une Il fait son jogging sur la Nouvelle Route du Littoral

Alain a décidé de pratiquer son footing d’une façon des plus originales dimanche matin. L’homme, qui regrette qu’elle soit toujours en chantier, s’est filmé en train de courir sur la Nouvelle Route du Littoral. Par Sophie Fontaine - Publié le Mardi 5 Octobre 2021 à 06:45

Alain est un sportif qui a choisi dimanche de parcourir le viaduc de la Nouvelle Route Littoral à pied. “Je considère que vu qu'elle a été inaugurée en mars 2021, elle est finie. Je trouve bizarre qu'on ne puisse pas y accéder”, s’interroge Alain Ribaut.



Un footing en solitaire sur le viaduc



L’homme, baskets aux pieds, a emprunté la NRL aux alentours de 7 heures dimanche matin. “Je n’ai croisé personne”, précise t-il.

Ce footing matinal le long de la nouvelle route, c’est pour le sportif une façon de pointer du doigt une problématique “ Le Barachois est en chantier, inaccessible pour les voitures, mais le viaduc est fini, on devrait pouvoir en profiter”, souligne-t-il.



Une course à pied imaginée sur la NRL

Autre raison de cette course, l’envie pour le traileur d’aller plus loin... "Je suis sportif, je voudrais organiser une course entre Saint-Denis et la Grande Chaloupe en passant par le viaduc. Je suis allé tester", s’amuse-t-il.

Cette mise en jambes s’avère concluante pour Alain, qui dépose une demande auprès de la ligue d’Athlétisme pour envisager cette première course à pied le long de la NRL. Si le projet d’Alain se concrétise, des coureurs pourraient fouler, comme lui, la NRL dans le cadre d'une course d’ici juillet 2022.