A la Une . Huguette Bello : "Les forces de Gauche ont gagné"

La présidente de la Région Réunion exprime sa joie suite à la "victoire éclatante" de l'union de la Gauche. Par NP - Publié le Dimanche 19 Juin 2022 à 20:51





Elle évoque les leçons à retenir de cette élection : "L'Union de la Gauche, sur des valeurs et un programme commun de progrès correspond aux attentes de la population. Pour le présent et pour l'avenir, rassemblés, on gagne !"





Méva Lauret sur place. "C'est une vague irrésistible qui a déferlé sur La Réunion ce soir", déclare Huguette Bello qui ajoute : "C'est le programme que les Réunionnais ont placé largement en tête !"Elle évoque les leçons à retenir de cette élection : "L'Union de la Gauche, sur des valeurs et un programme commun de progrès correspond aux attentes de la population. Pour le présent et pour l'avenir, rassemblés, on gagne !"Méva Lauret sur place.