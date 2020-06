Communiqué French Bee annonce la reprise de ses vols commerciaux dès le 12 juin

French bee, première compagnie française low cost long-courrier et filiale du Groupe Dubreuil, annonce la reprise progressive de ses vols commerciaux et le redémarrage du trafic passagers en long-courrier. Les premiers vols opérés seront effectués au départ et vers l'île de La Réunion dès le 12 juin. L'ensemble de ces vols long-courriers seront opérés uniquement en Airbus A350. Le communiqué de la compagnie : Par Aurélie Hoarau - Publié le Mercredi 10 Juin 2020 à 15:52 | Lu 101 fois

L'état d'urgence sanitaire que connaît la France métropolitaine et ses départements et territoires ultramarins depuis de nombreuses semaines, a contraint les autorités à instaurer des mesures strictes de restriction des déplacements afin de contrer la propagation du virus COVID 19. A la suite de la fermeture de l'aéroport d'Orly le 31 mars dernier, French bee a suspendu l'ensemble de ses vols le 30 mars 2020.



Cependant, French bee a mis tout en œuvre afin de pouvoir assurer de nouveau les liaisons entre la métropole et La Réunion et ce, avant la réouverture de l'aéroport d'Orly, prévue le 26 juin. Les vols mentionnés ci-dessous seront opérés vers et au départ de l'aéroport Roissy -Charles de Gaulle, Terminal 2.



12 JUIN BF 703 RUN-CDG départ 08h (heure locale La Réunion) arrivée à 17h30 (heure locale Paris)

12 JUIN BF 700 CDG-RUN départ 23h15 (heure locale Paris) arrivée 12h30 (heure locale La Réunion) J+1

13 JUIN BF 701 RUN-CDG départ 23H (heure locale La Réunion) arrivée 08h30 (heure locale Paris) J+1

Les vols au départ de Paris-CDG sont limités à 250 passagers à l'arrivée à La Réunion par NOTAM, « messages aux navigants aériens » édictés par la DGAC (Direction Générale de l'Aviation Civile) de La Réunion en date du 03 juin 2020.



« Depuis le début de cette crise sanitaire majeure, toutes les équipes de French bee sont entièrement mobilisées et pleinement engagées pour rétablir les liaisons avec La Réunion et permettre à nos clients de voyager. Ces opérations seront effectuées dans le respect des décisions prises par les autorités gouvernementales pour se conformer strictement aux mesures sanitaires établies sur le territoire national et dans les départements d'Outre-mer », déclare Muriel Assouline, Directrice générale de French bee.



Pour assurer aux passagers un voyage en toute sérénité la compagnie met en place des mesures sanitaires. Les informations détaillées sont disponibles sur le site de la compagnie

https://www.frenchbee.com/fr/mesures-sanitaires-covid-19



French bee invite les passagers à prendre connaissance de ces mesures ainsi qu'à se renseigner auprès des autorités sur les conditions de voyages autorisées.