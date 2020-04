A la Une . Double peine : Une personne positive à la dengue et au Covid-19 Ce mercredi 22 avril, La Réunion ne compte aucun nouveau cas de Covid-19 sur son territoire.

Au total, 410 cas ont été confirmés depuis l’apparition du premier cas le 11 mars 2020.





Le nombre total de cas recensés reste donc à 410.



A l'occasion d'un point de situation, l'ARS a confirmé le cas d'un patient positif à la fois à la dengue et au Covid-19.



Le docteur Francois Chieze a ainsi rappelé à la plus grande vigilance. "Le principe même d'être touché par la dengue génère une immunodépression donc il y a un véritable risque d'avoir ces deux affections de façon concomitantes".



Le maintien des gestes barrières et de lutte anti-vectorielle sont donc de mise.



Bilan des cas investigués



Les chiffres du jour :



405 cas investigués à cette heure par l’ARS et Santé publique France, (70% sont des cas importés).





Cas importés

(personnes qui ont contracté la maladie en dehors du territoire)

286

Cas autochtones secondaires

(personnes ayant un lien direct avec des cas importés)

64

Cas autochtones

(personnes ayant un lien indirect ou n’ayant aucun lien avec un cas importé)

55

Nombre total de cas investigués

405



La Situation sanitaire :

Cas hospitalisés hors service de réanimation

11

Cas hospitalisés en service de réanimation

2



Les tranches d’âge :

0 à 14 ans

8,1 % (33 cas)

15 à 44 ans

41,50 %

45 à 64 ans

39 %

65 à 74 ans

7,4 %

75 ans et plus

4 %



Contact-tracing



A ce jour, plus de 3 200 personnes ont été identifiées dans le cadre du contact-tracing organisé par l’ARS. Toutes ces personnes ont été contactées afin de leur demander un confinement strict, de s’assurer de leur état de santé, de les orienter sans délai vers le SAMU-15 en cas d’apparition de signes et de leur livrer des masques afin de s’assurer d’une protection envers leur entourage proche.



Ces personnes font actuellement l’objet d’un suivi actif à 3 niveaux :



Il est demandé à ces contacts de rappeler tous les jours un numéro vert dédié dans le cadre de leur auto-surveillance prescrite par l’ARS

Les contacts qui ne rappellent pas régulièrement le numéro vert sont rappelés (dans le cadre d’une collaboration avec le CIC du CHU) à mi-parcours de leur quatorzaine pour s’assurer du maintien de leur isolement et de leur état de santé



l’opérateur chargé du numéro vert rappelle tous les contacts en fin de quatorzaine pour leur signifier la fin de leur quatorzaine et s’assurer là encore de leur état de santé.





• Bilan des cas en cours d’investigation



5 cas sont en cours d’investigation



Tous les cas confirmés font l’objet de l’identification de toutes les personnes ayant été en contact avec ces malades (entourage familial, professionnel, passagers proches dans les avions…).



Toutes ces personnes « contact » sont appelées individuellement par la cellule de suivi de l’ARS en collaboration avec Santé publique France. Leur état de santé est évalué à cette occasion. Il leur est reprécisé au cours de l’entretien l’importance du respect d’un isolement strict, de la surveillance quotidienne de leur état de santé (avec prise de température) et d’appeler immédiatement le 15 en cas d’apparition de symptômes.

