Dépressions : "La valse cyclonique au Sud des Chagos" a commencé

Les deux systèmes dépressionnaires présents Sud-Ouest de l'océan Indien

ont commencé "leur valse cyclonique au Sud des Chagos", relève et explique Météo France. "Au sud de l'archipel des Chagos, la forte tempête tropicale Danilo commence son interaction avec le système n°5, plus faible. Ces deux systèmes vont se mettre à tourner autour d'un point situé entre eux mais plus proche du système le plus puissant, en l'occurrence Danilo. Leurs trajectoires respectives peuvent faire penser à celles de deux corps célestes qui se croiseraient dans l'espace, l'un étant plus massif que l'autre".



La forte tempête tropicale Danilo était positionnée à 16 heures locales par le point 11.9 Sud / 74.3 Est soit à 2215 km au secteur Est-Nord-Est des côtes réunionnaises.



Les vents maximaux (moyennés sur 10 minutes) sont estimés sur mer à 95 km/h. Les rafales maximales estimées sur mer à 130 km/h. La pression estimée au centre est de 989 hPa.



La dépression suit un déplacement vers l'Est, à 13 km/h.



"Danilo est une forte tempête tropicale qui se situe toujours à bonne distance au Nord-Est des Mascareignes. Jusqu'à lundi compris, ce système va avoir une trajectoire globale en direction du Sud-Est puis du Sud. Une tendance à l'affaiblissement est attendue sur cette première partie de la prévision. A partir de mardi, un ralentissement puis un virage vers l'Ouest sont attendus. Le timing de cet événement aura son importance sur la prévision d'intensité de DANILO. Bien que ce scénario rapprocherait Danilo des Mascareignes, il est encore trop tôt pour parler d'une éventuelle menace compte tenu des incertitudes encore nombreuses sur cette prévision. Cette prévision d'intensité définit un des scénarios les plus favorables à l'intensification de Danilo".



Il n'y a pas d'alerte en cours à La Réunion, et aucune menace cyclonique n'est envisagée pour les prochaines 72 heures.



Les intensités et positions prévues de ce système dépressionnaire au cours des prochains jours:



TEMPETE TROPICALE MODEREE,

Centre positionné le 04/01 à 16h locales, par 15.0 Sud / 76.4 Est.

TEMPETE TROPICALE MODEREE,

Centre positionné le 05/01 à 16h locales, par 16.2 Sud / 75.7 Est.

TEMPETE TROPICALE MODEREE,

Centre positionné le 06/01 à 16h locales, par 16.1 Sud / 72.8 Est.

TEMPETE TROPICALE MODEREE,

Centre positionné le 07/01 à 16h locales, par 15.8 Sud / 69.1 Est.

FORTE TEMPETE TROPICALE,

Centre positionné le 08/01 à 16h locales, par 16.8 Sud / 63.6 Est