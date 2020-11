A la Une . Coupe de France de football : Et de deux pour Saint-Pierre

Ils y ont cru jusqu’au bout. Saint-Pierre s'est qualifié in extremis hier soir face à Sainte-Marie. A l'issue d’un match où les deux équipes ont rivalisé d’occasions, le score en fin de seconde mi-temps (2-2) n’a pas permis de déterminer le vainqueur. La séance de tirs aux buts a mis à rude épreuve les joueurs, et c’est le Saint-Pierrois Mathieu Pelops (gardien) qui viendra délivrer les Cigognes par un superbe tir. Un Mathieu Pelops qui aura été l’homme du match avec Steeven Papin auteur de deux buts. Par Pierre Marchal - Publié le Dimanche 22 Novembre 2020 à 10:25 | Lu 372 fois

Les Sainte-Mariens, leaders de Régionale 1, n'ont pas abordé ce 7ième tour en position de favoris. La faute à 4 joueurs suspendus suite aux débordements qui ont ponctué la rencontre face à Sainte-Suzanne dimanche dernier. En face, et même privée de Jean-Michel Fontaine (blessé), la Saint-Pierroise a pu compter sur ses cadres : Pascal Razak, Mamy Gervais et Steeven Papin ont été alignés.

Pour autant, la partie démarre tambour battant, avec des Sainte-Mariens qui opèrent en contre : La vitesse de Fabrice, suivie d'une frappe, oblige Matthieu Pélops à un premier exploit (15').



Le déclic intervient à la 22e minute, sur une frappe géniale d'Anjy Vardapin (sur coup franc), relâchée par Johnnyfer Natio, mais bien suivie par Steeven Papin qui ouvre le score.



Dès lors, les Sainte-Mariens se servent de leurs ailiers pour créer le danger. Lihiyoini Musbahou, très remuant, adresse un caviar au second poteau pour la tête de Fabrice, qui égalise face à ses anciens partenaires (32').



1-1 : Le score à la pause. Logique au vu de la physionomie du premier acte, durant lequel les vingt-deux acteurs ont fait jeu égal.

La seconde mi-temps, en revanche, est moins rythmée que la première ; sans doute à cause de l'enchainement des matchs (tous les 3 jours) et qui met les organismes à rude épreuve.

La solution vient encore de Steeven Papin, l'attaquant des cigognes : Sur un superbe service de Voavy (nouvel entrant), l'ancien Chartrain place un plat du pied imparable à l'entrée de la surface de réparation (82').

On se dit alors que le vainqueur sera Saint-Pierrois, et que les Sainte-Mariens, émoussés et touchés moralement, ne reviendront pas. Mais l'impensable se produit : Sur une touche longue, presque anodine, le ballon traine dans les 18 mètres, et Fabrice arrache la séance de tirs au but grâce à une nouvelle tête bien sentie.



Tirage au sort



La séance de penaltys ne va pas se dérouler comme prévue, à cause des nombreux échecs de part et d'autre.

Tour à tour, les Sainte-Mariens Florent Ichiza, Pascal Latchoumanin échouent face à Matthieu Pelops. Guère plus de réussite coté Saint-Pierrois, car Steeven Papin et Pascal Razak essuient eux aussi des échecs. Le premier à réussir un penalty digne de ce nom est Musbahou côté Sainte-Marien, Gérard Hubert lui répond favorablement pour les cigognes, mais Faydine (Sainte-Marie) rate, et Bertrand Bador donne ensuite l'avantage aux Champions de la Réunion.



Même si Fabrice entretient l'espoir, Mathieu Pelops (gardien transformé en tireur) offre la qualification aux cigognes.

Le portier Saint-Pierrois, héros de la séance savoure : "Oui c'est vrai, un gardien qui tire un pénalty c'est rare, mais c'est un exercice que je travaille à l'entrainement. J'ai arrété deux tentatives, une autre est passé à côté. Je ne suis pas le héros de la séance, mais je suis très heureux pour mon équipe."



Thierry Cortez, le président de Sainte-Marie, analyse cette séance : "Les penaltys, c'est la roulette russe. Je n'ai rien à reprocher aux garçons qui ont tout donné. Face à la Capricorne, nous n'avons raté aucun penalty, mais pas ce soir... Sans doute grâce à un bon Matthieu Pélops. Je ne vais pas dire que mes tireurs ont mal tiré, ils étaient sans doute un peu crispés par l'enjeu, ce que je comprends"



Saint-Pierre sera, comme la saison passée, le seul club Réunionnais du 8e tour. La même épopée est-elle réalisable cette année, malgré le contexte ?



Evidemment cela dépendra du tirage au sort, avec les clubs de Ligue 1 qui entreront en lice. Une chose est sûre : Les cigognes ne pourront pas recevoir. Les Saint-Pierrois devront décrocher la qualif' dans l'Hexagone en plein mois de janvier.



