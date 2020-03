Coronavirus : Opération de désinfection des rues ce matin à St-André

Ne vous étonnez pas de voir ce matin des hommes en combinaisons intégrales dans les rues de Saint-André. Il s’agit des équipes de désinfections mobilisées par la commune pour lutter contre le coronavirus.



Composées de six agents communaux et d’agriculteurs volontaires, elles sont chargées de répandre une solution bactéricide et virucide toute simple et sans danger: de l’eau de javel diluée.



C’est d’abord du côté du Domaine de La Vanille, du CCAS, de la gare routière, de la Poste, du Parking du Super U, des pharmacies, des EHPAD, de centres commerciaux, des commissariats, et des centres d’accueil que l’opération de désinfection de l’espace public se concentre.



Ces lieux très fréquentés seront nettoyés et minutieusement désinfectés comme l’indique la maire de Saint-André: "Certaines villes en métropole ont commencé à expérimenter cette méthode de désinfection, nous nous en sommes inspirés", indique la commune.



Ces opérations seront rappelées aux habitants par haut-parleurs de la police municipale, pour inciter les gens à ne pas sortir de chez eux sauf urgence absolue pendant les heures de désinfection.



Une deuxième opération massive est prévue pour désinfecter l’intégralité des rues de la ville à la fin du confinement.