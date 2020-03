Coronavirus: 112 décès enregistrés en France ces dernières 24 heures, 674 au total

Ce dimanche 22 mars, les autorités sanitaires annoncent les décès de 112 personnes atteintes du coronavirus ces dernières 24 heures en France. Au total, ce sont 674 personnes qui sont décédées du COVID-19 sur le territoire français. 87% d'entre-elles avaient plus de 70 ans.Le pays compte désormais 16.018 cas confirmés et 1746 cas graves. À noter que 50% des personnes hospitalisées en réanimation ont moins de 60 ans.2200 personnes sont elles sorties de l'hôpital guéries depuis de le début de l'épidémie.Depuis le début des mesures de confinement, plus d'un millions de contrôles ont été réalisés en France, et 91 824 infractions ont été verbalisées, dont 22 574 ce dimanche.Alain Thirion, directeur général de la Sécurité civile et de la gestion des crises indique que la loi sur l'état d'urgence sanitaire sera promulguée dans les prochaines heures, et que dès lors, l'amende en cas de non respect du confinement et des déplacements dérogatoires sera portée à 1 500 euros en cas de récidive.En cas de nouvelle récidive ce sera considéré comme un délit avec 3 500 euros d’amende et jusqu’à 6 mois de prison."L’objectif n’est pas de sanctionner, mais de protéger. [...] Nous en appelons tous au sens des responsabilités et au civisme de chacun."