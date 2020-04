Andry Rajoelina confirme que Madagascar aurait découvert un remède contre le coronavirus

Madagascar aurait-elle trouvé le remède miracle derrière lequel courent tous les grands laboratoires mondiaux? Il y a tout lieux de le penser, à condition de croire ce qu'a annoncé le président malgache.



Andry Rajoelina a annoncé ce soir lors d'une émission télévisée sur TVM, la télévision nationale malgache, que Madagascar avait mis au point un remède préventif et curatif contre le coronavirus.



Ce remède, appelé "Covid Organics" s'administrerait sous forme de tisane à partir d'une plante, l'artemisia.



Il aurait été conçu par des chercheurs malgaches de l'Institut Malgache de Recherches Appliquées (IMRA) et les premiers tests auraient été concluants.



Il sera présenté demain lundi et sa production sera lancée immédiatement.



L'artemesia n'est pas une inconnue dans le traitement du paludisme, mais les spécialistes émettent cependant des réserves.



Selon un article de Sciences Avenir du 19 septembre dernier, elle est "utilisée depuis des siècles en médecine chinoise, et a été "redécouverte" pendant la guerre du Vietnam. Et ce n'est pas une inconnue de la science moderne. En 2015, Youyou Tu est devenue le premier prix Nobel de médecine chinois pour avoir démontré l'efficacité d'une substance extraite de la plante, l'artémisinine, dans les traitements antipaludéens. En février 2019, l'Académie nationale de médecine avertissait que l'artémisinine était recommandée pour traiter le paludisme en association avec d'autres médicaments à l'action plus prolongée selon des "combinaisons thérapeutiques à base d'artémisinine", ou CTA".



Mais poursuit l'article, "l'utilisation de cette plante seule, en poudre ou en tisane, n'a aucune garantie d'efficacité et risque d'aggraver l'émergence de formes résistantes de la maladie.



L'Académie nationale de médecine a également dénoncé "les allégations "scientifiquement incertaines et irresponsables" de ceux qui promeuvent cette phytothérapie. L'Académie demandait alors "que cesse une campagne de promotion organisée par des personnalités peut-être bien intentionnées mais incompétentes en paludologie".



Attendons donc que ce "remède" soit testé par les laboratoires d'autres pays avant de nous enflammer.



Déconfinement par étapes



Andry Rajoelina a également annoncé une levée partielle du confinement. A compter de ce lundi, il sera levé de 6h à 13h, de façon à permettre un retour à la normale des activités économiques.



Par contre, le couvre-feu est maintenu sur l'ensemble du territoire malgache de 21h à 4h du matin. Les regroupements de plus de 50 personnes demeurent interdits et toute personne surprise dans la rue sans masque de protection sera passible d'une peine de travaux d'intérêt général.



Enfin, les habitants de trois régions ne seront toujours pas autorisées à voyager en dehors de leurs régions respectives.