9ème édition des Journées Nationales des Abeilles "APIDAYS" au Port

La ville du Port participe à la 9ème édition des Journées Nationales des Abeilles "APIDAYS" les 14 et 15 juin 2018. A cette occasion, des animations se dérouleront sur le site de la pépinière communale (rue Simon Pernic Le Port). Des ateliers à destination des scolaires et du public sont prévues ce jeudi : extraction et mise en pot de miel (récolté à la pépinière de la ville), dégustation de miels régionaux, découverte des produits de la ruche et exposition sur les abeilles.

Une charte "collectivité sans pesticides" sera par ailleurs signée vendredi, en présence du maire du Port, Olivier Hoarau, du Directeur de l'EPLEFPA, Christophe Bretagne, du président de la FDGDON, Gérard Canabady Moutien et de la présidente de l'UNEP, Florence Schupp.