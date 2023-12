100 millions de dollars pour sauver Madagascar Airlines

Madagascar Airlines, anciennement Air Madagascar, prévoit un financement de 100 millions de dollars pour sa relance. Le ministre des Transports et de la météorologie, Valery Ramonjavelo, a annoncé lors de la Journée internationale de l’Aviation que la Banque mondiale a déjà accordé un prêt de 20 millions de dollars pour aider au lancement de la première phase du sauvetage.

Cette première tranche de financement sera utilisée pour la réparation des avions de la compagnie, l’amélioration des services de maintenance, et la digitalisation de l’entreprise. Les autres sources de financement seront recherchées auprès de différents bailleurs, y compris des investisseurs privés.

Pour mettre fin à ses pertes financières, Madagascar Airlines a décidé de se concentrer sur les liaisons domestiques et régionales, mettant fin aux vols internationaux vers des destinations comme Paris et Marseille. Cette mesure est considérée comme provisoire, en attendant que la compagnie retrouve son équilibre financier et acquière sa propre flotte long-courrier.

Un des défis majeurs pour la compagnie est le coût élevé du kérosène sur l’île, en moyenne plus élevé que dans les autres aéroports internationaux, ce qui rend difficile la gestion de son budget. Des discussions ont eu lieu avec le fournisseur de carburant, et des résultats positifs sont attendus prochainement, selon le ministre.

Il est également important de noter que Madagascar Airlines a annulé son contrat de location de l’Embraer 190-E2 signé en 2022. L’avenir de la flotte de la compagnie reste à déterminer.